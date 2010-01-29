Polis tuzağını kamera şakası sandı

T24- Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde, hemşire eşini sokak ortasında av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yaklaşık 6 aydır aranan zanlı polislerin kurduğu tuzağı kamera şakası sandı...



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, olayın ardından sıkı bir takibe giren Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Masası ekibi, cinayet zanlısı Yaşar Kurt’la ilgili istihbarat toplamaya başladı.



Kendilerine gelen her türlü istihbaratı değerlendiren polis, cinayet zanlısı Yaşar Kurt’un Burdur’un Karamanlı ilçesine 4 kilometre uzaklıkta bir çiftlikte hayvan bakıcılığı yaptığını öğrendi.



Afyonkarahisar’dan gönderilen bir ekip Yaşar Kurt’un çalıştığı çiftliğe giderek ön araştırma yaptı. Yapılan araştırmada zanlının orada bulunduğu, ancak çiftlikte çok sayıda köpek olması nedeniyle çiftlik sahiplerinden yardım almadan araziye girilmesinin doğru olmayacağı kararına varıldı.



Jandarma bölgesi olması nedeniyle Karamanlı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerle birlikte Yaşar Kurt’un çalıştığı çiftliğin sahibinin babasını da yanlarına alan ekip, çiftliğe veterinerler gelecek haberini gönderdi.



Çiftliğe traktörler ve arazi araçlarıyla giden ekibi çiftlikte çalışan ve veterinerleri bekleyen cinayet zanlısı Yaşar Kurt karşıladı. Bir süre gelen ekibe hayvanları gösterdi ve onlara çiftlik hakkında bilgi verdi.



Zanlının konuşmasını "polis" ikazıyla kesen Emniyet ekipleri, herhangi bir tepki veya kaçma girişimiyle karşılaşmadı. Kendisine kamera şakası yapıldığını sanan Yaşar Kurt, Emniyet ekiplerince kıskıvrak yakalandı.



Zanlının üzerinden çıkan sahte nüfus cüzdanını ise Aydın’dan daha önceden tanıştığı bir arkadaşının kimliğini çalıp, sadece fotoğrafını değiştirerek hazırladığı öğrenildi.



Zanlı bugün Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.