Polis tutanaklarını güvenlik kameraları yalanladı

T24 - İstanbul Kayışdağı’nda 2 hafta önce meydana gelen kazada 2 kız kardeş ölümden döndü. Trafik polisleri kazanın yaya geçidine 30 metre uzaklıkta yaşandığı yönünde tutanak tuttu. Fakat kızların ısrarıyla bulunan güvenlik kamerası kayıtları farklı bir gerçeği ortaya koydu.



Kadıköy İçerenköy’de 26 Aralık günü özel bir üniversitenin Hukuk Fakültesi 1. sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Hafize Başkaya ile lise son sınıfta okuyan ve üniversite sınavlarına hazırlık yapan kız kardeşi 17 yaşındaki Kadriye Başkaya, dil kursundan çıkıp Küçükbakkalköy’deki evlerine gitmek için yola çıktı. İçerenköy Kayışdağı caddesi üzerinde ışıklarda bir süre bekledikten sonra yeşil ışık yanınca karşıya geçmeye çalışan 2 kız kardeşe sol şeritten hızla gelen Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Ender Zini’nin kullandığı otomobil çarptı. Ağır yaralanan 2 kız kardeş Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Skandal tutanak!

Polisler kazanın meydana geldiği çevrede inceleme yaptı ve gözaltına alınan Ender Zini’nin beyanına dayanarak tutanak hazırladı. Tutanakta, kazanın yaya geçidinde değil de, ışıkları 30-40 metre geçince meydana geldiği anlatıldı. Abla Hafize Başkaya, tedavinin ardından polise yaya geçinde, kendilerine yeşil ışık yanarken geçtiklerini, kazanın tutanakta yazıldığı ve çizildiği gibi olmadığını anlatıp, ısrarcı oldu.

Avukat Turgay Özcan ise MOBESE kayıtlarını istedi. Ancak 100 metre kadar aşağıda bulunan kameranın arızalı olduğu için kayıt bulunamadığı belirtildi. Avukatı Turgay Özcan ile baba Muzaffer Başkaya günler sonra olay yerine gidip kazanın görgü tanıklarını ararken, çarpma anını saniye saniye kaydeden kamera kayıtlarını ulaştı. Baba kızlarının can pazarındaki hallerini izleyemedi, ancak görüntüler kazanın tam kızların anlattığı gibi yaya geçidinin üzerinde olduğunu güvenlik kameralarından ortaya çıkarttı.



Alkollü araç kullananların sayısı artıyor!



Trafik kazalarında en önemli iki faktörü oluşturan alkollü araç kullanımı ile hız limiti aşımı konusunda alınan önlemler yarı yarıya sonuç verdi. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı trafik ekiplerince alkollü araç kullanımı nedeniyle geçici olarak geri alınan sürücü belgesi sayısı, 2002 yılında 75 bin 265 iken bu rakam 2003 yılında 76 bin 262’ye 2004’de 88 bin 96’ya, 2007’de 106 bin 168’e, 2009’da da 121 bin 787’ye çıktı. 2010 yılında ise sadece polis sorumluluğu bölgesinde alkollü araç kullanan 129 bin 448 sürücünün sürücü belgesi geri alınırken, bu rakam sürücü belgelerini geri alma işlemlerinin yüzde 84’ünün alkol nedeniyle gerçekleştiğini gösteriyor. Bu yıl da polis sorumluluğu bölgesinde toplam 152 bin 592 sürücü belgesi geri alındı. Aynı tarihlerde aşırı hız nedeniyle geçici olarak sürücü belgesi geri alınan sürücü sayısı ise 2002’de 8 bin 100, 2003’de 4 bin 391, 2004’de 3 bin 491, 2007’de 985 ve 2009’da bin 90 olarak gerçekleşti. Rakamlarda aşırı hız nedeniyle sürücü belgesi geri alınan sürücü sayısının her yıl azaldığı görülüyor. 2010 yılında ise polis sorumluluğu bölgesinde 5 kez hız limitini aşan 585 kişinin sürücü belgesi geri alındı.



