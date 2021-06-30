Polis tutanağı: Gözaltına alınan oyuncu Ayşegül Çınar, "Sedat Peker bile videosunda benden bahsetti; sizi tek tek vurdurtacağım" demiş

Karaköy Bankalar Caddesi’nde bulunan bir mekânda dün gece 01.00 sıralarında meydana gelen olayın detayları ortaya çıktı. Oyuncu Ayşegül Çınar’ın erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu’nun birlikte yemek yedikleri eğlence mekânında çevredekilerle tartıştı. Çalıkoğlu'nun eline mekânın mutfağından aldığı iki bıçakla mekan sahibi ve çalışanlara saldırdığı belirtildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Oyuncu Ayşegül Çınar'ın polis memuruna kafa attığı, polisleri "Sedat Peker bile videosunda benden bahsetti. Onun adamları her yerde. Teker teker sizi vurduracağım" diye tehdit ettiği ileri sürüldü.

Polis tutanağına göre daha sonra da mutfağa giden Çalıkoğlu eline iki bıçak alarak mekan sahibi ve çalışanlara saldırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, Çalıkoğlu’nu bırakmaya ikna edemediği bıçağı, bir anlık dikkatinin dağılmasından faydalanarak elinden aldı. Furkan Çalıkoğlu, tekrar mekân yetkilileri ve çalışanlarına saldırmak istediği sırada kendisini tutmak isteyen polis memurunun belindeki silahı alarak mekanda ateş ettiği öğrenildi. İkinci kez zor kullanılarak gözaltına alınan Çalıkoğlu kelepçelenerek mekândan çıkarılmak istendi.

Sedat Peker bile videosunda benden bahsetti

Çalıkoğlu’nun mekândan çıkarıldığı sırada polislere engel olmak isteyen oyuncu Ayşegül Çınar ise, “Siz benim erkek arkadaşımı gözaltına alamazsınız. Ben sanatçıyım. Haritadan yer belirleyin. Gazetecileri çağıracağım buraya hepinizi rezil edeceğim. Ankara’daki rütbeli bağlantılarımı arayacağım. Sedat Peker bile videosunda benden bahsetti. Onlar her yerde. Sizi tek tek vurdurtacağım” dediği öğrenildi.

Oyuncu Çınar polise kafa atmış

Gözaltına alınan Ayşegül Çınar ve Furkan Çalıkoğlu, doktor raporu alınmak üzere hastaneye götürüldüğü sırada iddiaya göre Ayşegül Çınar polis aracı içerisinde polis memuruna kafa attığı ifade edildi. Bıçak ve aldıkları darbeyle hafif şekilde yaralanan 5’i polis 9 kişi ise ayakta tedavileri yapıldı.

“Siz deli misiniz beyfendi”

Polis merkezindeki işlemleri devam eden ünlü oyuncu Ayşegül Çınar, parmak izinin alınması için dışarı çıkartıldı. Bu sırada basın mensuplarına konuşan Ayşegül Çınar, “Mekanda oturuyorduk tanımadığımız biri geldi Furkan’ın kafasında şişe kırdı. Sonra polisler geldi. Olay büyüdü” dedi. Ayşegül Çınar, uyuşturucu iddialarına ise “Siz deli misiniz beyefendi” diyerek tepki gösterdi.

Şikâyetçi oldular

Aralarında polislerin de bulunduğu 9 kişi, Çalıkoğlu ve Çınar’dan şikayetçi oldu. Geceyi Karaköy Polis Merkezi’nde geçiren Furkan Çalıkoğlu ve Ayşegül Çınar bugün savcılığa sevk edildi. (DHA-İHA)