Polis, dizilerdeki trafik ihlallerini de takip edecek

Polise 'masa başı' görevin ardından 'TV başı' görevi de verildi. Onlarca yerli diziyi izleyen polis memurları, sahnelerdeki trafik ihlallerini araştırıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, televizyon dizilerindeki trafik ihlallerini mercek altına aldı. Geçen yılın ekim ayında bu iş için çalışmaya başlayan polisler, 11 ayda 2 bin bölüm dizi izledi.

Dizilerdeki sahnelerde emniyet kemeri takma, kask takma, kırmızı ışık, cep telefonu kullanma kurallarına uyulup uyulmadığı tespit edildi. İhlaller, yapımcı ve yönetmenlere bildirilerek; kurallara hassasiyet gösterilmesi istenildi. Dizilerde kurallara uyanlara da teşekkür mektubu gönderildi.

Ekibin başında bulunan Şube Müdürü Mehmet Kamil Ekmekçi “Bu uygulamaya başladığımızda yüzde 10'larda olan trafik kurallarına uyma oranı yüzde 80'lere kadar çıktı. Hedefimiz yüzde 100. Bundan sonra diğer programları da ele alacağız. Halkımız çok televizyon izlediği için dizilerde oynayan oyuncuları kendilerine örnek alıyor. Biz dizilerimizde bunu oturtabilirsek halkımızın bilinçlenmesinde önemli bir yol kat edeceğiz” dedi.