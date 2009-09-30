Polis torbacılara göz açtırmayacak

Eğitim yılının başlamasıyla uyuşturucu tacirlerinin işbaşı yapacağını öngören Emniyet, "Güven Timleri"nin, torbacılara yönelik operasyonlarına hız verdi.

2009-2010 eğitim yılının başlamasıyla okul önlerinde öğrencilere uyuşturucu madde satan kişilere yönelik operasyonlar arttı. İstanbul Emniyeti’ne bağlı Anadolu Yakası Güven Timleri ise, “torbacı” tabir edilen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

Çetenin lideri de yakalandı

Güven Timi’ne bağlı ekipler önceki gün filmlere konu olacak bir takip ile, lideri kadın olan bir uyuşturucu çetesini çökertti. Operasyonda Üsküdar, Kadıköy ve Ümraniye’de uyuşturucu dağıtımı yaptığı öğrenilen çetenin lideri Alev Bektaş (30) ve adamları Murat Çakas ile Selim Karaat (31) yakalanarak tutuklandı. Emniyet’e gelen istihbarat bilgileri doğrultusunda harekete geçen ekipler önce, müşteri kılığında buluştuğu uyuşturucu taciri Karaat’ı suçüstü yakaladı. Karaat’tan aldığı bilgilerle harekete geçen polisler ardından da Bektaş ve Çakas’ı, Ümraniye’deki bir eve yaptığı operasyonda 75 gram eroinle yakaladı. Yapılan sorgulamanın ardından zanlılar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şu ana kadar yapılan operasyonlarda ekipler 107 gr eroin 30 gr kokain, 61 uyuşturucu hap ele geçirdi. 98 operasyon gerçekleştiren polisler 132 kişiyi gözaltına aldı ve bunların 38’ini tutukladı.

Okulların açılmasıyla artacak

Okulların açılmasıyla öğrencilere uyuşturucu madde satışlarının yükseleceğini belirten Emniyet görevlileri, özellikle velileri ve okul yönetimini uyardı. Yetkililer “Veliler çocuklarının arkadaş ortamına dikkat etmeli. Bu tip konular genellikle arkadaş ortamından edinilen alışkanlıklardır. Aileler çocukların okul öncesinde veya okuldan sonra gittiği yerlere, eve geliş-gidiş saatlerine dikkat etmeli ve harcadıkları parayı da takip etmeli” dedi.

Kullananlarda neler gözlemlenebilir

Eroin kullanan gençlerdeki olası değişimler konusunda Uzman Psikolog Emin Dönmez’in açıklamaları şöyle: Eroin büyük oranda bağımlılık yapma özelliğine sahip ve uyuşturucu özelliği taşıyan bir maddedir. Damar yoluyla kullanımlarda çok kısa bir sürede etkisini gösterir. Eroinin vücuttaki etkisi dört ilâ altı saat kadar sürdüğünden bazen kullanıcılar günde üç-dört kez kullanır.

Madde kullanan kişiler genellikle hafif uykulu ve yorgun gözükürler. Yeme alışkanlığında bozulmalar ve kilo kaybı oluşabilir. Giderek sinirli bir mizaç sergilerler ve tahammül eşikleri düşer. Eroin kullanan kişide ağız kuruluğu, bulantı, kusma, kol ve bacaklarda ağırlık hissi oluşur. Merkezî sinir sistemi etkilendiği için zihinsel aktivitelerde işlevsellik azalır. Kalp ritmi ve tansiyonda oluşabilecek dengesizlikler ölümlere neden olabilir. Aile paniğe kapılmamalı, öncelikli olarak gencin kendini anlatmasına fırsat vermelidir. Genç, hiçbir şekilde suçlanmamalıdır. Aile ve genç, derhal bir uzmandan yardım almalıdır. Okullarda ise, önleme merkezi kurulmalı ve davranışlarında sıradışılık gözlenen öğrencilerin uzman kişilerle görüşmeleri sağlanmalıdır. Bu çalışmalar, mümkünse açıktan yapılmamalıdır. Okullarda maddeler ve etkileri hakkında verilecek seminer ve eğitimler de yararlıdır.

Okulların Polis Abileri ve Polis Ablaları

Antalya Korkuteli İlçe Emniyet Müdürlüğü, okul önlerinde başlattığı ‘Polis Abi ve Polis Abla’ projesi ile okul önlerinde güvenlik önlemleri almaya başladı. İlçenin Emniyet Müdürü Cahit Sarı, “İlçe’deki öğrencilerin her türlü kötü alışkanlıklardan ve suç ortamından korunarak, eğitimlerinin huzur ve güven ortamı içerisinde tamamlanması için merkezdeki 14 okulda öğrencilerin giriş ve çıkış saatlerinde bir erkek ve bir kadın olmak üzere ikişer polis memuru görev yapacak. Bize haftalık raporlar sunacak bu memurlar okul yönetimi ve öğretmenleri ile sürekli diyalog halinde olacak” dedi.