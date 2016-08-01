Polis teşekkür etmek için her yerde o pastaneyi arıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü, nerede çekildiği bilinmeyen ancak sosyal medya üzerinde bir pastanenin sipariş fişinde polislere yazılan, "Ücretini 15-16 Temmuz tarihinde canlarınızla ve yoğun mesainizle ödediniz. Afiyet olsun" notunu yazan pastaneye teşekkür etmek için arayış başlattı.

15-16 Temmuz’da darbe girişimi sonrası 7/24 görev başından ayrılmayan polisleri duygulandıran not nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti. Darbe girişimi sonrası yorgun olan ve acıkan polisler, bir pastaneye girmiş ve poğaça, çay ve su sipariş etmişti.

Hesabı isteyen polisler, masaya gelen sipariş fişininin üzerinde, "Ücretini 15-16 Temmuz tarihinde canlarınızla ve yoğun mesainizle ödediniz. Afiyet olsun" notunu gördü. Bunun üzerine duygulanan polisler, fişin fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı.

Yaşanan bu duygusal anın fotoğrafının basına yansımasının ardından harekete geçen Emniyet Genel Müdürlüğü tüm il ve ilçe emniyet müdürlüklerinde görevli şubeler ile birimlere yazı gönderdi. Polise gönderilen yazıda şunlar yer aldı:

“20-21 Temmuz 2016 tarihinde sosyal medya üzerinden yayınlanan ve kahraman Türk polislerini duygulandıran pastane fişi konulu haberde yer alan ve aşağıda fotoğrafı bulunan sipariş fişinde, ‘Ücretini 15-16 Temmuz tarihinde canlarınızla ve yoğun mesainizle ödediniz. Afiyet olsun’ notunu düşen ve kim olduğu tespit edilemeyen pastane sahibi ile o anı yaşayan meslektaşımıza ulaşılması halinde Emniyet Genel Müdürlüğü’nce teşekkür edilecektir”.