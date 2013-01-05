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Yaşam

Polis ters şeride girdi: 1 ölü

İstanbul Üsküdar'da ters şeride giren polis memurunun kullandığı otomobil, önce bir motosiklete, ardından da 2 araca çarptı

05 Ocak 2013 12:02

 

İstanbul Üsküdar'da otomobiliyle ters şeride giren polis memuru, kazaya  neden oldu. Kaza sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralandı.
 
Üsküdar'da ters şeride giren polis memurunun kullandığı otomobil önce bir motosiklete, ardından da 2 araca çarptı.
 
Kazada motorsiklet sürücüsü hayatını kaybederken, bir otomobil sürücüsü de yaralandı.
 
Kaza, Üsküdar Abdullah Ağa Caddesi'nde saat 04.30'da meydana geldi. İddialara göre, ismi belirlenemeyen bir polis memuru, otomobil Nakkaştepe'den Boğaziçi Köprüsü'ne girmek isterken ters şeride girerek Beylerbeyi istikametinde seyretmeye başladı.
 
Polisin kullandığı otomobil önce motosiklete, ardından da 2 otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Mehmet Kırma (45) motosikletten fırlayarak yaklaşık 15 metre yerde sürüklendi. 
 
Kazada Kırma, olay yerinde hayatını kaybederken, taksi sürücüsü Ömürlü Yıldırım da aracının içerisinde sıkıştı. Yıldırım, vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak, olay yerine çağırılan ambulansla Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
 
Kazaya karışan polis memuru ise meslektaşları tarafından gözaltına alınarak Beylerbeyi Polis Merkezi'ne götürüldü. 
 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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