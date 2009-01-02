T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Polis telsizine alkollü sızdı!

Polis telsizine girerek 'beni seviyor musunuz?' şeklinde anons yapan alkollü bir kişi gözaltına alındı.

02 Ocak 2009 02:00

Ümraniye’de polis telsizine giren alkollü kişi, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu yakası polis ekiplerinin kullandığı telsiz kanalına giren bir kişi, yılbaşı akşamı, “Merkez yardım istiyorum” şeklinde anons yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi görevlisinin telsiz kodunu sorduğu bu kişinin, “Kodum yok. Merkez beni seviyor musunuz?” cevabı üzerine şüphelenen polis telsizi kanalı yöneticisi, vatandaştan adresini istedi.

Ümraniye Atakent Mahallesi Doğu Sokakta gözaltına alınarak polis merkezine götürülen alkollü vatandaş, kullandığı telsize el konulduktan sonra, Cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24