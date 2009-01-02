Polis telsizine alkollü sızdı!

Ümraniye’de polis telsizine giren alkollü kişi, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.



Alınan bilgiye göre, Anadolu yakası polis ekiplerinin kullandığı telsiz kanalına giren bir kişi, yılbaşı akşamı, “Merkez yardım istiyorum” şeklinde anons yaptı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi görevlisinin telsiz kodunu sorduğu bu kişinin, “Kodum yok. Merkez beni seviyor musunuz?” cevabı üzerine şüphelenen polis telsizi kanalı yöneticisi, vatandaştan adresini istedi.



Ümraniye Atakent Mahallesi Doğu Sokakta gözaltına alınarak polis merkezine götürülen alkollü vatandaş, kullandığı telsize el konulduktan sonra, Cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

