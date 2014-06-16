'Polis tartıştığı esnafı beylik tabancasıyla vurdu'

Çorlu ilçesinde polis memuru, alışveriş merkezinde tartıştığı esnafı beylik tabancasıyla vurarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru O.G, alışveriş merkezinde pizza yemek için bir restorana girdi.

O.G'nin, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı ve kavga ettiği iş yeri yetkilisi Ü.A'yü tabancasıyla vurarak yaraladığı öne sürüldü. Ü.A, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Meslektaşlarınca gözaltına alınan O.G, polis merkezine götürüldü.

