Polis tarafından sırtından vurularak felç kalan Jacob Blake ilk kez konuştu: Hayatın senden bu şekilde alınamaz

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ABD'de polis tarafından sırtından vurularak felç kalan siyah vatandaş Jacob Blake, olay olduktan günler sonra ilk kez açıklama yaptı. Hastane yatağından konuşan Blake, "Hayatın, sadece hayatın da değil, hareket etmek için ihtiyacın olan bacakların senden bu şekilde alınamaz" dedi.

The Guardian'da yer alan habere göre, 29 yaşındaki Blake'in avukatı Ben Crump, ilk açıklamanın olduğu videoyu Twitter hesabından paylaştı. Polis tarafından sırtından 7 kez ateş edilerek felç kalan Blake videoda "24 saat acı çektiğini" söyledi. Blake, "Nefes almak acı veriyor, uyumak acı veriyor, yemek yemek, hareket etmek acı veriyor" dedi.

Blake sözlerine şöyle devam etti: "Hayatın, sadece hayatın da değil, hareket etmek için ihtiyacın olan bacakların senden bu şekilde alınamaz"

Kendisine destek olanlara mesaj veren Blake, "Bir arada kalın, biraz para kazanın, bizim insanlarımız için her şeyi kolaylaştırın çünkü çok fazla zaman harcandı" dedi.

Blake, 23 Ağustos'ta Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde gözaltı sırasında 3 polis memurundan uzaklaşmaya çalışırken sırtından 7 defa ateş edilerek yaralanmıştı. O günden beri hastanede tedavi gören Blake'in bacaklarının felç olduğu öğrenildi.

Blake'in vurulması ABD'de süregelen ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestoları şiddetlendirdi. Kenosha kentinde protestolar sırasında 2 eylemci öldürüldü. ABD Başkanı Trump, Kenosha'ya Ulusal Muhafızlar'ı yönlendirdi.