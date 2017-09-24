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Polis, Suriyeli çocuklara sahip çıktı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da anne ve babaları tarafından yalnız bırakılan Suriyeli 4 kardeşe, polis sahip çıktı

24 Eylül 2017 18:10

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da anne ve babaları tarafından yalnız bırakılan Suriyeli 4 kardeşe, polis sahip çıktı.
Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Halep\'ten Adana\'ya gelen 4 çocuklu Suriyeli Elşaban Ailesi merkez Seyhan İlçesi\'ndeki Bey Mahallesi\'nde bulunan 2 katlı bir evin zemin katına yerleşti. Burada yaşamaya başlayan Nur ve Ahmet Elşaban çifti, günlük işlerde çalışarak geçimlerini sağlamaya başladı. Bu sabah saatlerinde, işe giden eşinin ardından Nur Elbaşan da 4 çocuğunu bırakıp evden ayrıldı. Acıkıp, pencereye çıkan çocukların ağlaması üzerine yoldan geçenler polisi aradı. Eve gelen polis ekibi, kapıyı açarak gün boyu yemek yemeyen kardeşlerin yardımına koştu. Yakındaki marketten çocuklar için bisküvi ve içecek alan görevliler, 4 kardeşin karnını doyurdu. Bir polis ise evin mutfağına girerek bulduğu kaplarda çocuklara süt doldurdu.
MAHALLELİ GÖZYAŞI DÖKTÜ
Olayın duyulmasının ardından, toplanan mahalle sakinleri, çocukları evlerine götürmeyi teklif etti. Çocukların perişan halini gören bazı kadınlar da gözyaşlarını tutamadı. İsimlerinin 11 yaşında Hasan, 10 yaşında Sıdra, 7 yaşında Hasne ve 2 yaşında Muhammet olduğu belirtilen kardeşler daha sonra eve gelen Çocuk Şube ekibine teslim edildi. Çalışan baba Ahmed\'e ise telefonla ulaşıldı. Evden çıkarılan kardeşler, ekip otomobiline bindirilmek istedikleri sırada ağlamaya başladı. Bazı vatandaşlar ise gözyaşı döken çocuklara, \'Üzülmeyin, bu polislerden size zarar gelmez. Onlar size yardım edecek\' dedi. Suriyeli çocuklar, daha sonra Çocuk Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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