Polis şüpheliyi davranışından tanıyacak

Emniyet Genel Müdürlüğü, havalimanı ve gümrük kapılarında güvenliğin artırılmasına yönelik yeni önlemler almayı planlıyor. Davranış analizi eğitim alacak polisler, bu sayede güvenliği tehlikeye düşürecek şüpheliye suç işlemeden ulaşacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü, havalimanı ve sınır kapılarındaki polislere yönelik yeni bir eğitim çalışması planlıyor.

ABD'de ve İngiltere'de havalimanı ve gümrük kapılarında görevli polislere verilen eğitimin benzeri Türkiye'deki polislere de uygulanması hedefleniyor.

Bu kapsamanda Türkiye'deki davranış uzmanlarının yanı sıra ABD ve İngiltere'den de uzmanları ülkeye davet ederek suçlu davranışları ve davranış analizi konularında havalimanı ve gümrüklerde görevli polise eğitim vermesi planlanıyor.

Suçlu davranışları listesi

Polisler, eğitimin ardından başta İstanbul, Ankara ve İzmir'deki havalimanları ile sınır kapılarında görevlendirilecek. Güvenlik güçleri, ABD polisinin de kullandığı yöntemlerle suçlu davranışlarını analiz edecek.

Havalimanı ve gümrüklerde görevli polise eğitimlerinin ardından şüpheli davranışlarının yer aldığı bir kontrol listesi verilecek. Güvenlik güçleri, şüpheli listedeki davranışlarından bazılarını yapan kişileri takibe alacak. Polis, gerekirse bu kişileri durdurarak, ayrıca kontrole tabi tutacak. Güvenlik güçleri, suçlu davranışı analizlerinden yola çıkarak, güvenliği tehlikeye düşürecek şüpheliye suç işlemeden ulaşacak.

Hedef suçu oluşmadan önlemek

Uzmanlara göre, suça karışmış ya da suç planlayan kişiler, benzer olaylara karşı diğer insanlara göre farklı tepkiler veriyor. Suçlu davranışlarıyla ilgili profesyoneller, adli bilimciler, sosyal bilimciler ve davranış bilimcilerden oluşan geniş tabanlı bir araştırmacı grubundan oluşuyor. Suçlu davranışı profili ile suçun önlenmesi veya şüpheliye daha kolay ulaşılabilmesi için verilerin elde edilmesi amaçlanıyor. Suçlu davranışı uzmanları, giyim tarzından kullanılan otomobile kadar farklı verilerden yola çıkarak suç planlayan kişilere ya da suçluya ulaşmayı hedefliyor.