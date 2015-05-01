Polis suç ortaklarını arıyor



Frankfurt yakınlarındaki Oberursel kentinde Selefi oldukları belirtilen bir Türk çiftin terör şüphesiyle gözaltına alınmasının ardından Alman polisi alarma geçti. Terör tehlikesinin devam ettiğine dikkat çeken polis, şimdi çiftin suç ortakları olup olmadığını araştırıyor. Hessen Eyaleti Emniyet Teşkilatı'nın sözcüsü, "Onlara yardım eden ya da etmiş olan suç ortakları olup olmadığını bilmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Polis aramalarını Frankfurt'un kuzeybatısındaki ormanlık bir alanda yoğunlaştırdığı. Emniyet sözcüsü, güvenlik güçlerinin şüpheli maddeler bulunmasının ardından Schmitten-Arnoldshain bölgesinde arama yaptığını söyledi. Ancak bulunan maddelerin ne olduğu açıklanmadı.

Bisiklet yarışının iptal edildiği Frankfurt kentinde de yoğun güvenlik önlemleri alındı. Ancak yarışın iptal edilmesine rağmen bazı bisikletçilerin yarış güzergahından geçmeye çalıştıkları kaydedildi.

Patlayıcı madde

Oberursel'de perşembe akşamı gözaltına alınan çiftin yaşadığı evin yarış güzergahına yakın bir noktada olduğu belirtiliyor. Çiftin evinde çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirilmişti. Hessen Eyeleti Emniyet Teşkilatı Başkanı Sabine Thurau, bulunan silahların çok sayıda kişinin ölmesine ya da ağır yaralanmasına yol açacak nitelikte olduğunu ifade etmişti.

Çiftin mart ayı sonlarında Frankfurt'ta yapı malzemeleri satan bir marketten hidrojen peroksit satın aldığı ve bu sırada yanlış kişisel bilgiler verdiği belirtiliyor. Marketin de daha sonra bu konuda polisi bilgilendirdiği kaydedildi. Almanya'daki düzenlemelere göre, büyük miktarlarda kimyasal madde satılması durumunda satıcıların polisi bilgilendirmesi gerekiyor.

Çiftin evinin bodrum katında üç litre hidrojen peroksitle aseton bulunmuş ve bu maddelere polis el koymuştu. Uzmanlar, bu iki maddenin hidroklorik asitle karıştırılması durumunda tahrip gücü yüksek patlayıcı madde üretilebileceğine dikkat çekiyor.

Aşırı çevrelerle bağlantılı

Öte yandan savcılık da gözaltına alınan kişilerden birinin Rhein-Main bölgesinde aşırı çevrelerle bağlantıda olduğunun tespit edildiği bilgisini verdi. Hırsızlık ve adam yaralama gibi suçlardan sabıkası olan şüphelinin, dört üyesi terör saldırısı planlamak suçundan 2012 yılında mahkum edilen radikal İslamcı Sauerland çetesi ile de bağlantısının olduğu belirtiliyor.

Çiftin, Frankfurt çevresindeki ormanlık alanda bisiklet yarışı güzergahında gözlem yaptığının tespit edildiği açıklanmıştı. Ancak saldırı hedefinin ne olduğu henüz bilinmiyor.