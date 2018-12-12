Polis Strasbourg saldırganını arıyor

Fransa’nın Strasbourg kentinde Noel pazarı yakınında düzenlenen silahlı saldırının yankıları sürüyor. Polis zanlının kimliğini tespit etti. Kuzey Afrika kökenli 29 yaşındaki Cherif C.'nin Fransa vatandaşı olduğu açıklandı. Terörle mücadele ekipleri helikopterlerle zanlıyı aramayı sürdürüyor.

Olayı soruşturan savcı Remi Heitz Strasbourg'da yaptığı basın toplantısında, zanlının yakın çevresindeki dört kişinin gözaltına alındığını belirtti. Heitz saldırganın olay sırasında, "Allahü Ekber" (Allah büyüktür) diye bağırdığını söyledi.

29 yaşındaki zanlının Fransa gizli istihbarat teşkilatı DGSI tarafından izlendiği belirtildi. Zanlının radikal olması sebebiyle, "tehlikeli" diye sınıflandırıldığı bildirildi. Fransız medyasında yer alan haberlerde zanlının saldırı öncesinde cinayetten arandığı iddia edildi. France Info ve Le Parisien, zanlının aslında dün sabah gözaltına alınmasının planlandığını, polisin Strasbourg’daki evine gittiğinde kendisini bulamadığını iddia etti. Haberde polisin zanlının evinde arama yaptığı ve bu aramada patlayıcı bulduğu belirtildi.

Almanya alarmda

Saldırganın kaçmış olabileceği şüphesiyle Alman polisi de alarma geçti. Zanlının Almanya’ya kaçma ihtimali nedeniyle Almanya-Fransa sınırındaki güvenlik güçlerine takviye yapıldığı ve zanlının arandığı belirtildi. Alman polisi zanlı Cherif C.'nin yanı sıra kardeşi Sami C.'nin de arandığını açıkladı. İki kardeşin ikametinin Strasbourg’da olduğu belirtildi.

Berlin'de yayımlanan Tagesspiegel gazetesi, zanlının hırsızlık suçundan 2016’dan 2017’ye dek Almanya’da cezaevinde yattığını duyurdu. Gazete önce Konstanz’da cezaevinde olan zanlının daha sonra Freiburg’a nakledildiğini, 2017 Şubat ayında ise Fransa’ya sınır dışı edildiğini yazdı. Gazeteye açıklama yapan bir üst düzey güvenlik uzmanı, zanlının Strasbourg'da İslamcı çevrelere mensup olduğunu ve "radikal" olarak nitelendirildiğini söyledi. Uzman, iki kardeşin Almanya’da ise "tehlikeli İslamcı saldırgan" olarak tanımlanmadığını kaydetti.

29 yaşındaki zanlı Strasbourg’daki Noel pazarına silahlı saldırı düzenlemiş ve üç kişinin ölümüne neden olmuştu. Ölenlerden birinin 45 yaşında Taylandlı bir turist olduğu açıklandı. Saldırıda 13 kişi de yaralandı. Bu kişilerden sekizinin durumu ağır.

Fransa son yıllarda sık sık terör saldırılarına hedef oldu. Fransa'da 2015 ile 2016 yılları arasındaki terör saldırıları sırasında 230'dan fazla kişi yaşamını yitirmişti. Saldırıların çoğunu IŞİD üstlenmişti.

dpa, AFP / HT, BK

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