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BBC Türkçe

Polis, soygun filmi çekimini gerçek sanıp aktöre ateş etti

ABD'nin Indiana eyaletinde polis bir filmin soygun sahnesini gerçek sanarak elinde oyuncak tabanca bulunan aktöre ateş açtı. Olayda düşük bütçeli filmin oyuncusu, yara almadan kurtuldu.

29 Nisan 2018 20:30

ABD'nin Indiana eyaletinde polis, bir filmin soygun sahnesini gerçek sanarak elinde oyuncak tabanca bulunan aktöre ateş açtı. Olayda düşük bütçeli filmin oyuncusu yara almadan kurtuldu.

Crowfordsville polisinin açıklamasına göre, mahalle sakinleri film çekimlerini gerçek sanarak 911'i aradı. Bunun üzerine bölgeye ekip gönderildi.

Olay yerine gelen polis, elinde oyuncak tabanca bulunan aktöre silahını yere bırakmasını söyledi. Jeff Duff adlı aktör polis memuruna "Film çekiyoruz" diye bağırdı ve silahını doğrulttu. Bunun üzerine polis memuru aktöre bir el ateş etti. Kurşun aktöre isabet etmedi.

Polis yetkilileri, film ekibinin kendilerini çekimden haberdar etmediğini söyledi.

Crawfordsville Belediye Başkanı polisin olay yerine hızla intikal ettiğini belirterek "Polis teşkilatımıza güvenimiz tam. Olayın trajik bir şekilde sonuçlanmaması sevindirici. Mahalle sakinlerinin polisimize verdiği desteğe teşekkür ediyorum" dedi.

Savcılık, olayla ilgili olarak başlatılan polis soruşturmasından sonra kimse hakkında dava açılmayacağını açıkladı.

Montgomery County Movies adlı film şirketi de "hızlı müdahalesi için" polis teşekkür etti.

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