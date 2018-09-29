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Polis sosyal medyadan araştırdı; fildişi şeklindeki düğmeden cinayeti çözdü

Zanlı adliyeye sevk edildi

29 Eylül 2018 14:04

Bağcılar'da komşusunu öldüren kişiyi sosyal medyada paylaştığı düğmesiz hırka fotoğrafı ele verdi.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 21 Şubat'ta Bağcılar'da Moldova asıllı Türk vatandaşı T.A. adlı kadının  öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Olay yerinde düğme bulundu

Cinayetin işlendiği evde inceleme yapan polis, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Polis olay sırasında binada bulunan kişileri araştırdı. Aynı apartmanda oturan A.G'yi takibe alan ekipler, şüphelinin sosyal medya hesabındaki kendisine ait paylaştığı fotoğrafları da inceledi. Bu arada, cinayetin işlendiği evde bir kıyafete ait siyah renkte fildişi şeklindeki düğme bulan ekipler, düğmenin kime ait olduğunu bulmak için araştırmalarını sürdürdü.

Sosyal medyadaki fotoğrafı ele verdi

Yapılan araştırmada A.G'nin sosyal medyada paylaştığı kendisine ait fotoğraflarda hırkasının bir düğmesinin olmadığı tespit edildi.

Ekipler, paylaşılan fotoğrafın cinayet gününden sonra çekildiğini belirledi. Bunun üzerine gözaltına alınan A.G.'nin cinayeti kendisinin işlediğini, evden 200 dolar, 200 lira ve birkaç kol saati çaldığını, bu paralarla kuzenine doğum günü hediyesi aldığını itiraf ettiği öğrenildi. A.G. polis merkezindeki ifadesinin  tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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Polis sosyal medyadan araştırdı; fildişi şeklindeki düğmeden cinayeti çözdü

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