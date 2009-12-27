Polis şiddetine radikal çözüm



T 24- AKP Genel Başkan Yardımcısı Aksu, polis ve jandarmanın hukuksuz davranışlarını yeni oluşturulacak kurumların denetleyeceğini açıkladı.



AKP Genel Başkan Yardımcısı Abdulkadir Aksu, “Bağımsız Kolluk Şikayet Mekanizması” ile ilgili de tasarı hazırlayarak meclise sunacaklarını anlattı. Vatandaşların kolluk kuvvetleriyle ilgili sıkıntılarının çözümünde de önemli bir aşama kaydedeceklerini belirten Aksu, “Yıllarca bu konularda vatandaş şikayet etti. 'Polisten şikayetçi oluyorum, polisin kendisi inceliyor, jandarmayı jandarma inceliyor, nasıl olur bu işler' diyordu. Artık, işler böyle yürümeyecek. Bağımsız Kolluk Şikayet Mekanizması için tarafsız komisyon oluşturulacak. Elbette içinde polis ve jandarma bulunacak. Ancak, ağırlıkla bağımsız kişiler yer alacak” ifadesini kullandı.

Aksu, partisinin Adana İl Başkanlığını ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, AKP iktidarının uyguladığı sosyal, ekonomik, siyası politikalar sonucu Türkiye'nin küresel güç haline geldiğini anlattı. İktidara geldiklerinde komşu ülkelerle kavgalı halde olunduğunu ifade eden Aksu, “Şimdi sıfır sorun hedefiyle hareket ederek komşularla ilişkilerimizi geliştirdik. Dün kavga ettiğimiz komşularımızla bugün çok iyi dostuz. Son olarak Sayın Başbakanımız ve bakan arkadaşlarımız Suriye'de çeşitli temaslarda bulundu. Tabii 'Türkiye eksen mi değiştiriyor?' diye soranlar var. Eksen, meksen değiştirmiyoruz. Batıyla ilgilenirken doğuya da bakmak gerekir” dedi.

Aksu, Türkiye'de önemli sorunların yaşandığını kabul ettiklerini, son 25-30 yıldır süren terör sorunun var olduğunu, görmemezlikten gelinemeyeceğini belirtti. Alevi vatandaşların, azınlıkların, işsizlerin sorunları bulunduğunu, bunların hepsini kabullenerek çözüm arayışında olduklarını ifade eden Aksu, şöyle devam etti:

“Aslında açılım projesiyle tüm bu sorunları kapsamaya çalıştık. Bu projenin hedefinde özetle, demokrasinin yükseltilmesi, temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesi, adaletin yaygınlaştırılması var. Açılımla ilgili herkese çağrıda bulunduk. Birlikte bu projenin içini dolduralım dedik. İki siyasi partiyle görüşmeye çalıştık. Başbakanımız bizzat kendisi randevu talebinde bulundu. Biri baştan kesip attı, diğeri de 'evet, ancak, kameralar olsun' dedi. İşi sulandırdılar. Bu tip siyasi parti başkanlarının görüşmelerinde bugüne kadar kameralar, ses kayıtları alınmamıştır.”

“EN ÖNEMLİ SORUN TERÖR”

Aksu, Türkiye'nin en önemli sorunlarının başında terör geldiğini, bunun inkar edilemez olduğunu, bugüne kadar terörle mücadele için yaklaşık 300 milyar dolar harcandığını, bunun önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

Terörle mücadelenin sadece askeri yönden olamayacağını, tek boyutlu bakılamayacağını anlatan Aksu, “Birçok boyutla meseleyi bakıyoruz. Ekonomik ve sosyal boyutlarını incelemeliyiz” dedi.

Tüm sorunları üstlendiklerini ve çözüm için yola çıktıklarını belirten Aksu, “Bunu baltalamak isteyenler, engel olmak isteyenleri biz düşünmüştük. Provokasyonlar olabilir, yolumuza mayınlar döşemek isteyenler olabilir diye söyledik. Ancak, bildiğimiz doğru yolda yürüyeceğiz. Demokratik açılım bir siyasi partiye endeksli değildir. Biz bunu başlattık, doğru bildiğimiz, inandığımız için başlattık. Büyük bir kararlılıkla bunu devam ettireceğiz. Analarımızın, bacılarımızın gözyaşlarının dinmesi için buna ihtiyaç vardır” diye konuştu.

Aksu, “demokratik açılım” sürecinde 3 kanun tasarısı hazırlandığını, bunların önümüzdeki günlerde TBMM'de görüşülmeye başlanacağını ifade etti. Ayrımcılıkla Mücadele Komisyonu kurulmasına yönelik tasarıyı Meclise sunacaklarını belirten Aksu, İnsan Hakları Kurumu da oluşturacaklarını vurgulayarak, “Başbakanlığa bağlı İnsan Hakları Başkanlığı var, ancak, devlet mekanizması içinde. Yeni kurulacak kurum daha özerk, bağımsız olacak” dedi.

Açılım çalışmalarının AKP'nin zararına olduğu yönündeki düşüncelerin yanlış olduğunu vurgulayan Aksu, “Son olarak genel merkezde bir firmanın araştırmaları açıklandı. İki gün önce, firmanın yaptığı kamuoyu araştırması AKP'nin birinci sırada olduğunu gösteriyor. Diğer partilerin toplam oy oranları AKP'ye ulaşamıyor” görüşünü dile getirdi.

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aksu, bir gazetecinin, Ankara'da 19 Aralıkta 2 askerini gözaltına alınıp serbest bırakılmasının ardından başlayan soruşturma süreciyle ilgili soru üzerine, “Bununla ilgili bir şey söylemeyeceğim, yargı söylüyor, inceliyor. İlk geceden itibaren savcılar el koydular. Bir gece önce karargahta savcılar nezaretinde arama yapıldı. Dün ikinci bir kez daha arama yapıldı. Yargı süreci devam ediyor. Yargıya güvenip sonucu bekleyelim” dedi.

Aksu, AKP'den istifa eden Elazığ Milletvekili Feyzi İşbaşaran'ın dün yaptığı açıklamalarla ilgili soruları, “Çok yakışıksız buldum. O lafları, ona yakıştıramadım. Bir dönem başından beri partimizin milletvekili olarak hizmet etmiş bu zat, parti MYK'sı tarafından tedbirli olarak ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmiştir. O da onu beklemeden istifa etmiş. Ancak, o söylediği laflar hiç yakışmadı. Çok yakışıksız laflar” diye cevapladı.

“KCK operasyonları ve protesto gösterileriyle ilgili” sorular üzerine Aksu, “Eylemleri tasvip etmemiz mümkün değil. Şiddetle hiçbir yere varılmaz. Hele bir siyasi parti meseleleri siyasi zemin olan, her şeyin çözüm yeri olan TBMM'de çözmelidir. Meselelerin orada konuşulup, çözüm aranması gerekir. Operasyona gelince yargı süreci devam ediyor. Henüz bu konuda bir şey söylemeyeceğim” diye konuştu.

Aksu, bir gazetecinin “Operasyonun demokratik açılımı baltalayacağı yönünde açıklamalar var. Bununla ilgili ne diyorsunuz?” sorusuna, “Bu açılım hiçbir siyasi partiye endeksli değil” yanıtını verdi.

ÇETİNKAYA'NIN SÖZLERİ

AKP Genel Başkan Yardımcısı Necati Çetinkaya da AKP ile birlikte birçok konuda Türkiye'nin önündeki engellerin aşıldığını, dünya markası haline gelindiğini söyledi. Bu başarının halkla bütünleşmek ve istikrardan kaynaklandığını ifade eden Çetinkaya, “Kalkınmanın en büyük faktörü istikrardır. Dün eğer, Türkiye'de her şey kör topal gidiyorsa, bunun en büyük sebebi istikrar olmayışındadır. Koalisyonlar Türkiye'ye bir şey sağlamamışlardır. Dışarıda ve içeride bazıları Türkiye'de istikrar yeniden bozulsun, dolayısıyla Türkiye hedeflenen muasır medeniyetler seviyesine ulaşmasın diye çalışıyor” dedi. Çetinkaya, halka hizmetle sağlanan başarının bir sonucu olarak, 4 seçimdir üst üste, hiçbir partiye nasip olmayan başarıyı AKP'nin elde ettiğini söyledi.



