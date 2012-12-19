Polis şiddetine ODTÜ'den kınama

ODTÜ, Çin'den fırlatılan Göktürk-2 uydusu için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı tören sırasında "yaşanan şiddeti" kınadı.

ODTÜ basın merkezinden yapılan açıklamaya göre, dün yaşanan olaylarla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Dün yerleşkemizde yaşanan şiddeti kınıyoruz. ODTÜ'nün ve ülkemizin bir an önce şiddetten arınması için öncelikle güvenlik güçlerinin dikkatli davranmasını bekliyoruz.

'Olaylarla ilgisi olmayanlara karşı duyarlı olunmalı'

Polisin, protesto hakkını kullanmak isteyen öğrencilere karşı şiddet kullanmasının, güvenlik tedbiri alırken olaylarla ilgisi olmayan öğrenci ve çalışanların yaşadıkları büyük olumsuzluklara karşı duyarlı olmasının önemi ve gereğini bir kez daha vurgulamak istiyoruz.

Üniversitemizde özgürlük ve özgür düşünce ortamının sürdürülebilmesi için, öğrencilerimizin de protesto haklarını şiddete başvurmadan kullanmaları gerektiğini düşünüyoruz. Bu ortamın korunması için öğrencilerimizi, çalışanlarımızı ve mezunlarımızı gerekli sorumluluk içinde davranmaya davet ediyoruz."



