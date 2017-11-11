T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Polis seri hayvan katilini arıyor: 2 yılda 358 hayvanı öldürdü!

Zanlı öldürdüğü hayvanları parçalayıp, parçaları sahiplerine yolluyor

11 Kasım 2017 00:51

İngiliz polisi son 2 yılda çoğunluğunu kedilerin oluşturduğu 358 hayvanı öldüren kişiyi arıyor. Başkent Londra’da Eylül 2015’te başlayan hayvan cinayetlerinin araştıran polis yetkilileri, failin bir sonraki aşamada kadınları hedef alabileceği uyarısını yaptı. 

İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard'ın kayıtlarına göre, Londra çapında 2015’te 8, geçen yıl 114 ve bu yıl da 246 hayvanı benzer yöntemlerle öldürüldü. 

Failin yakalanması için başlatılan “Takahe” rumuzlu operasyonun yetkilisi Andy Collin, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, seri katiller ile hayvan cinayetleri arasındaki ilişkiye dikkat çekti. "Saldırıların aldığı şekle bakınca, bu katilin bundan bir tür tatmin sağladığı varsayılabilir.” ifadesini kullanan Collin, “Kaygımız, hayvanları öldürmekten aynı tatmini artık sağlayamaması ve insanları, özellikle de saldırıya açık kadınları ve kızları hedef almaya başlaması.” diye konuştu. 

Çoğunluğunu kedilerin oluşturduğu toplam 358 hayvan arasında tilkiler ve tavşanlar da bulunuyor. Öldürülen hayvanları parçalayan failin, söz konusu parçaları hayvanların sahiplerine yolladığı veya yakın bölgelere bıraktığı belirtiliyor. 

Polis saldırıların arkasında bir tek kişinin veya bir çetenin olabileceğini belirtirken, alınan bazı ihbarlar 40 yaşlarında beyaz bir erkek eşkali üzerinde yoğunlaşmış durumda. 

Hayvan hakları savunucusu sivil toplum örgütü PETA’nın da aralarında yer aldığı bazı kuruluşlar, kişinin yakalanmasına yardım edeceklere 10 bin sterlin (yaklaşık 50 bin Türk Lirası) para ödülü vereceğini ilan etti.

ETİKETLER

kediköpekhayvankatilpolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24