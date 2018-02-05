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Polis sendikası istedi: Marihuanayı tamamen yasallaştırın

Alman Dedektifler Federasyonu, marihuanın 'tamamen yasallaştırılmasını' istedi

05 Şubat 2018 23:42

Almanya'da bir polis sendikası, ülkedeki marihuana politikasının 'akıllıca ve üretken' olmadığı gerekçesiyle değişmesini ve marihuana kullanımının tamamen yasallaşmasını istedi. Sendika başkanı, çocuklar ve gençlerin daha etkili bir şekilde korunması gerektinin altını çizerek 'Sorumlu uyuşturucu tüketimi' eğitiminin teşvik edilmesi gerektiğini ifade etti.

Almanya'daki 'Alman Dedektifler Federasyonu' (BDD) ülkedeki mevcut marihuana politikasının 'akıllıca ve üretken' olmadığı gerekçesiyle değiştirilmesini ve marihuananın 'tamamen yasallaştırılmasını' istedi. 

Sputnik'te yer alan habere göre, Bild gazetesine konuşan BDD Başkanı Andre Schulz, dünyada uyuşturucu kullanımının olmadığı hiçbir toplum olmadığını belirterek kanunların gerçekliği yansıtması gerektiğini savundu.

"Biz polisler olarak yasağın yan etkileri ile uğraşıyoruz"

Schulz "Marihuana tüketiminin yasaklanması her şeyden önce en büyük sorunları yarattı" diyerek yasağın daha ciddi suçlara yol açtığını ve sıradan kullanıcıların şeytanileştirildiğini vurguladı.

Schulz "Biz polisler olarak (yasağın) yan etkileri ile uğraşıyoruz. Bunlar uyuşturucu ile alakalı suçlar, uyuşturucu üretimi, ticareti ve kaçakçılığı" ifadelerini kullandı.

'Sorumlu uyuşturucu tüketimi' eğitiminin teşvik edilmesi gerektiğini belirten Schulz bağımlıların daha iyi tedavi edilmesi ayrıca gençler ve çocukların daha etkili bir şekilde korunması gerektiğinin altını çizdi.

Ancak BDD Başkanı sürücülerin marihuana kullanmasının güvenlik gerekçesiyle suç olarak kalması gerektiğini de belirtti.

Mevcut Almanya yasalarına göre kişisel kullanım için küçük miktarda marihuana bulundurmak genellikle cezai işleme tabi tutulmuyor. Marihuana politikası bölgelere göre değişiklik gösterse de genellikle 10 ya da 15 grama kadar marihuana bulundurulmasına göz yumuluyor.

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