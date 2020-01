Polis şefinden DBP yöneticisine: Serhıldanı siz bize öğrettiniz, biz de size...

Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Lütfü Çiçek, DBP Diyarbakır İl Başkanı Zübeyde Zümrüt'e "Serhıldanı siz bize öğrettiniz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin parçalanmayacağını, yıkılmayacağını biz de size öğreteceğiz" dedi.

Bingöl'de perşembe akşamı Emniyet Müdürü Atalay Ürker'e yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştirip 2 polisi şehit ettikten sonra kaçarken güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada öldürülen PKK'lılardan 22 yaşındaki 'Bahoz Amed ' kod adlı Ramazan Özmaskan'ın cenazesinin Diyarbakır'a getirilişi sırasında polis yoğun güvenlik önlemleri aldı. Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Lütfü Çiçek, DBP Diyarbakır İl Başkanı Zübeyde Zümrüt'e olay çıkması halinde anında müdahale edeceklerini belirterek, "Serhildanı (başkaldırı) siz bize öğrettiniz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin parçalanmayacağını, yıkılmayacağını biz de size öğreteceğiz" dedi.



Bingöl'de önceki akşam Emniyet Müdür Yardımcısı Atıf Şahin ile Başkomiser Hüseyin Hatipoğlu'nun şehit olduğu İl Emniyet Müdürü Atalay Ürker ve polis memuru Uğur Atlı'nın yaralandığı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçarken güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada öldürülen 4 PKK'lının otopsi işlemleri tamamlandı. Elazığ'da yapılan işlemlerden sonra 'Bahoz Amed ' kod adlı Ramazan Özmaskan'ın cenazesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla, Diyarbakır'a getirildi.



Diyarbakır girişinde güvenlik önlemi alan çelik yelekli Çevik Kuvvet ekipleri, cenazeyi getiren ve yaklaşık 100 aracın bulunduğu konvoyu durdurdu. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Lütfü Çiçek, konvoyda bulunan DBP İl Başkanı Zübeyde Zümrüt ile görüşerek olay çıkmasını istemediklerini söyledi. Cenazenin kent içine girmeden, Diclekent'deki çevreyolundan götürülmesini söyleyen Lütfü Çiçek, slogan atılmasını ve örgütü simgeleyen bir şey görmek istemediğini söyledi.



Zübeyde Zümrüt'ün konuşmaya müdahale etmek istemesi üzerine buna izin vermeyen Şube Müdürü Lütfü Çiçek, şimdi kendilerinin konuşma zamanı olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:



"İlk önce doğrusu bu kadar kalabalık olmasına şaşırdık ve yadırgadık. Sizinle her zaman karşı karşıyayız. BDP'lilerin, yani siyasilerin bu işi sahiplenmesine şaşırdık ve yadırgadık. Bizim konuşma zamanımız. Şehit bizim, bizim konuşma zamanımız. Lütfen susun. 4 aydır her gün sizinle karşı karşı karşıya geldik. Çok nazik kibar bir şekilde, çözüm süreci nedeniyle beni hiç bir zaman bu şekilde görmediniz. Çelik yelekli, kasklı, silaha hazır vaziyette. Lütfen konuşmama müsaade edin. 4 ay boyunca siz konuştunuz. Şimdi bizim konuşma zamanımız çünkü şehit bizim şehidimiz. Bingöl'de katledilen abilerimiz, meslektaşlarımız, kardeşlerimiz. 250 bin kişi şuan da benim konuşmamı dinliyor ve benim arkamda. Burayı Diyarbakır, şimdi size söyleyeceklerim, cenazeyi 75 Metre Çevreyolu'ndan alarak, bizim eşliğimizde kesinlikle konvoyda siren sesi, her hangi bir işaret, terör örgütünü simgeleyen hiç bir şey görmek istemiyorum. Olduğu anda durdurulacak ve müdahale olacak. Serhildanı siz bize öğrettiniz. Biz de size Türkiye cumhuriyeti devletinin parçalanmayacağını, yıkılmayacağını biz de size öğreteceğiz."



Güvenlik Şube Müdürü Lütfü Çiçek'in konuşmasını tamamlaması üzerine DBP İl Başkanı Zümrüt de "Kimse parçalamaya çalışmıyor" dedi. Bunun üzerine bir başka polis şefi de "Cenaze üzerinden prim, şov yapmayın. Konvoyu alıp gidin buradan. Biran önce gidin buradan, bu işin tahammülü kalmadı artık. Tahammül yok, sabır da yok" dedi.



Konuşmaların ardından PKK'lı Ramazan Özmaskan'ın cenazesini getiren konvoy, polislerin gösterdiği yoldan, geniş güvenlik önlemleri altında merkez Yenişehir İlçesi'ndeki Yeniköy Mezarlığı'na getirildi. Bu sırada örgüt flamalarının taşınmadığı ve sloganların atılmadığı görüldü.



Mezarlıkta DBP İl Başkanı Zübeyde Zümrüt ile bazı ilçe belediye başkanları ile yaklaşık 300 kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından Ramazan Özmaskan defnedildi.