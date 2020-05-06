Polis 'sarhoş sürücü' diye durdurdu; direksiyonda Lamborghini almaya giden 5 yaşında çocuk buldu

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ABD'nin Utah kentinde otoyol polisi, "alkollü olduğundan şüphelendiği" bir sürücüyü durdurdu. Memur, araca yaklaştığında sürücü koltuğunda gün ortasında sarhoş biçimde araba kullanan birini değil, 5 yaşında bir çocuk bulduk.

Reuters'ın aktardığına göre polis, aracın sol şeritte çok yavaş gittiğini ve zigzag çizdiğini görünce sirenlerini açtı. 5 yaşında çocuk, arabayı yolun kenarına çekti.

Polis memurunun yol kenarında çocukla yaptığı konuşmanın video kaydı, YouTube'da yaklaşık 800 bin defa izlendi. Kayıtta memurun, "Sen 5 yaşında mısın? Vay be!" dediği ve daha sonra nasıl araba kullanmayı öğrendiğini sorduğu duyuluyor.

Kimliği gizli tutulan çocuk, annesinin ona bir Lamborghini almayı kabul etmediğini ve bu yüzden kavga ettiklerini ifade etti. 5 yaşındaki sürücü, tartışmadan sonra ailesinin arabasına bindiğini ve kendine bir Lamborghini almak için Kaliforniya'ya doğru yola çıktığını söyledi.

Utah Polisi konu ile ilgili attığı tweette, "Lamborghini için biraz daha paraya ihtiyacı olabilir. Cüzdanında sadece 3 dolar vardı" yazdı.