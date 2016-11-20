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Kültür-Sanat

Polis sansürüne tepki gösteren sanatçı, sergiden çekildi

TÜYAP sanat fuarında, Özgür Korkmazgil'e ait bir tablo müstehcen olduğu gerekçesi ile sansürlendi

20 Kasım 2016 00:04

TÜYAP sanat fuarında, BirGün yazarı Rahmi Öğdül‘ün küratörlüğünü yapmış olduğu 'Sizi Çok Formsuz Gördüm' sergisinde gösterilmekte olan bir resme müstehcen olduğu gerekçesiyle, polis müdahalesi ile sansür uygulandı. Sansüre tepki gösteren sanatçı Özgür Korkmazgil, kaldırılan tablosunun üzerine tüm eserlerini sergiden çekti.

Eserin yaratıcısı Korkmazgil, "Eserimin bağlamından koparılarak sansürlenmesinden ötürü bağlantılı diğer işlerimi de sergiden çekmiş bulunuyorum" dedi.

Sansür protestosu: siyah örtü

BirGün'e konuşan Rahmi Öğdül ise Korkmazgil’in arkasında olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Savcılığa tablonun müstehcen olduğuyla ilgili şikâyetler yapılmış. Bunun üzerine de sabah saatlerinde sergi alanına polisler gelmiş ve tablonun kaldırılmasını ya da +18 salonunda sergilenmesini söylediler. Sanatçımız da buna tepki göstererek, eserlerini kapalı bir alanda sergilemeyi reddedip, bütün eserlerini sergiden çekti. Ben de yapılan bu müdahaleyi protesto etmek için tablonun kaldırıldığı yere siyah bir bez astım. Korkmazgil’in arkasındayım."

Eserin 1 yağlı boya tuval ve 3 fotoğraftan oluştuğunu söyleyen Öğdül, tuvalde bir pirzola parçasının olduğunu diğer 3 fotoğrafta ise kadın bedeninin çeşitli yerlerinin yer aldığını söyledi.

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