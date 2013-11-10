Polis sanal devriyeye çıkacak

Emniyet Genel Müdürlüğü, siber suçlarla mücadelede "sanal devriyeye" çıkacak. Sanal devriyeler, internette suç unsurları bulunan yayınlar tespit edilerek sayısal deliller elde edilecek, profil kapatma veya erişim engeli kararının alınması için Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ile işbirliği yapacak.

Bakanlar Kurulu 'nun 2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine ilişkin Resmi Gazete 'de yayımlanan kararda hükümetin güvenlikle ilgili yapacağı çalışmalara da yer verildi. Geçen yıl güvenlik hizmetleri konusunda önemli adımların atıldığı vurgulanan programda, suç işlenmesinin önlenmesi ve işlenen suçun faillerinin yakalanmasında büyük yararı olduğu belirtilen MOBESE sisteminin yaygınlaştırılmasına ilişkin önemli adımların atıldığı belirtildi.

Sistemin ekim ayı itibarıyla tüm il merkezlerine ve 110 ilçede kurulumunun tamamlandığı, 67 ilçede işe çalışmaların sürdüğü bildirildi. Radikal'de yer alan habere göre, birden fazla olan acil çağrı numaralarının Avrupa ülkelerinde olduğu gibi tek numara altında toplanması için İçişleri Bakanlığı'nın koordinesindeki Acil Çağrı Merkezleri Projesi'nin yürütülmesinde de önemli mesafelerin alındığı kaydedilen programda, "Bu gelişmelere rağmen güvenlik hizmetleri sunan kuruluşlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon mekanizmalarının zayıf olması, güvenlik birimlerinin mevzuat, organizasyon ve personel sorunlarının devam etmesi, toplum destekli kolluk yaklaşımının etkin bir şekilde uygulanamaması, ulusal bilgi güvenliğinin yeterli ölçüde sağlanamaması, önleyici ve koruyucu güvenlik hizmetlerinin yaygınlaştırılamaması ve hizmet sunumunda risk yönetimine geçilememesi güvenlik hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde sunulmasını güçleştirmektedir" ifadelerine yer verildi.

Koordinasyon sağlanacak

Emniyet Genel Müdürlüğü sorumlu tutulurken yıl sonuna kadar "İnternette suç unsurları bulunan yayınlar tespit edilerek sayısal deliller elde edilecek, yurtdışında yapılan yayınlarla ilgili içerik çıkarma, profil kapatma ya da erişim engeli kararının alınması amacıyla Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ile koordinasyon kurulacaktır" bilgisi paylaşıldı.

Siber suçlarda artış

Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen sene siber suç kapsamına giren olay sayısı bir önceki yıla oranla yaklaşık iki kat artmıştı. 2011'de siber suç sayılabilecek 3 bin 793 olay yaşanırken bu rakam geçen sene 6 bin 718'e çıktı. Yakalanan şüpheli sayısı ise 2011'de 4 bin 4 iken 2012'de 2 bin 180 oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü ayrıca zanlıların yerlerinin tespit edilmesinde interneti daha aktif olarak kullanmaya başladı. Data Polisi Şubesi'ni kurulmasıyla genel müdürlük, zanlıların internetteki işlemlerinden şahıs aramaları esnasında sanal ortamda iz sürme ve şüphelinin açık kimliğini tespit çalışmalarını hedefliyor.