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Dünya
Deutsche Welle

Polis saldırıdan yeni detaylar açıkladı

İsveç polisi, Stockholm’deki kamyonlu saldırı ile ilgili ele geçirilen zanlının Özbek uyruklu olduğunu duyurdu ve kamyonda bir de şüpheli cihaz bulunduğunu bildirdi.

08 Nisan 2017 19:50

Cuma günü İsveç’in başkenti Stockholm’de 4 kişinin yaşamını yitirmesine ve 15 kişinin yaralanmasına neden olan saldırıyla ilgili soruşturmada yeni bulgular ortaya çıkıyor.

İsveç Emniyet Genel Müdürü Dan Eliasson, düzenlenen basın toplantısında saldırının şüphelisi olarak yakalanan zanlının 39 yaşında bir Özbekistan vatandaşı olduğunu açıkladı.

Ülkenin iç istihbarat teşkilatı İsveç Güvenlik Servisi’nin (Säpo) başkanı Anders Thornberg ise, zanlının teşkilatı tarafından bilinen bir isim olduğunu duyurdu. İsveç “Aftonbladet” gazetesi, gözaltına alınan kişinin radikal İslamcı terör örgütü IŞİD üyesi 39 yaşında bir Özbek olduğunu duyurmuştu.

Kamyonda şüpheli teknik bir cihaz bulundu

Öte yandan polisin verilerine göre, saldırıda kullanılan kamyonda şüpheli teknik bir cihaz bulundu. Açıklamayı yapan İsveç Emniyet Genel Müdürü Eliasson, bu aşamada cihazın ne olduğunun bilinmediğini belirterek, “Sadece orada olmaması gerektiğini biliyoruz” dedi ve kamyonda bir bomba bulunup bulunmadığı yönündeki soruları yanıtsız bıraktı.

Soruşturmaya uluslararası destek

Eliasson, kamyonlu saldırıdan sonra yetkililerin uzun sürecek bir soruşturma dönemine hazırlandığını kaydetti. “Bu kapsamlı bir soruşturma ve diğer ülkelerdeki yetkililerden de destek görüyoruz” diyen İsveç Emniyet Genel Müdürü, İsveç Başbakanı Stefan Löfven ve kabinesi ile sürekli bağlantı içinde olduklarını, tüm sonuçları hükümete aktardıklarını belirtti. Säpo Başkanı Thornberg de, soruşturmayı ülke içi ve dışından meslektaşlarıyla işbirliği içinde yürüttüklerini ve amaçlarının yeni saldırıları önlemek olduğunu söyledi.

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, 10 gün boyunca ülke sınırlarında herkesin kontrol edileceğini duyurmuş, İçişleri Bakanı Anders Ygeman da, ‘bir zanlının ya da olası yardımcılarının ülkeyi terk etmesinin engellenmesi için’ kontrollerin bir 20 gün daha uzatılabileceğini açıklamıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/afp/rtr, AÜ/MK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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