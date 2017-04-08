Polis: Saldırgan muhtemelen gözaltındaki kişi

İsveç'te dün başkent Stockholm’de 4 kişinin hayatını kaybettiği saldırının şoku sürerken, olayla ilglili soruşturmada yeni bulgular ortaya çıkıyor. İsveç hükümeti ve polis olayın bir terör saldırısı olduğunu belirtiyor. Polis yetkilileri, saldırganın ele geçirildiğinden yola çıkıyor. Polis sözcüsü cuma akşamı Arlanda Havalimanı yakınlarında yakalanarak tutuklanan şüphelinin kamyonu süren kişi olması ihtimalinin çok yüksek olduğunu açıkladı.

Başka kişilerin de gözaltına alınmasının da ihtimal dahilinde olduğunu belirten sözcü, ancak halk için bir tehlikenin bulunduğuna dair ellerinde bir ipucu olmadığını kaydetti. Cuma günü öğle saatlerinde Stockholm'de bir kamyonun kalabalığın içine dalmasıylsa 4 kişi hayatını kaybetmiş, en az 15 kişi de yaralanmıştı.

Savcılık daha önce yaptığı açıklamada, gözaltına alınan kişi hakkında "terör eylemi ile cinayet işleme" şüphesi bulunduğunu belirtmişti. Yetkililer söz konusu kişinin kimliği hakkında kamuoyuna bir açıklama yapmadılar. İsveç "Aftonbladet" gazetesi ise, gözaltına alınan kişinin radikal İslamcı terör örgütü IŞİD üyesi 39 yaşında bir Özbek olduğunu duyurdu.

İki gözaltı arasında bağlantı şüphesi

Basında çıkan haberlere göre, cuma akşam geç saatlerde Stockholm’ün bir banliyösünde bir şüpheli daha yakalandı. SVT Televizyonu, polis çevrelerine dayanarak verdiği haberinde bu iki gözaltı arasında bir bağlantı olduğunu bildirdi. Stockholm polisi ise ikinci gözaltıyı doğrulamadı.

Öte yandan saldırıda kullanılan kamyonda patlayıcı madde bulunduğu ve etkisiz hale getirildiği bildiriliyor.

Kontroller 20 gün daha uzatılabilir

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, 10 gün boyunca ülke sınırlarında herkesin kontrol edileceğini duyurdu. İçişleri Bakanı Anders Ygeman da, "bir zanlının ya da olası yardımcılarının ülkeyi terk etmesinin engellenmesi için" kontrollerin bir 20 gün daha uzatılabileceğini açıkladı.

İsveç Başbakanı Löfven, Stockholm'de meydana gelen saldırı sonrası düzenlediği basın toplantısında teröristlerin "insanların korku içinde olması ve hayatlarını normal bir şekilde devam ettirememelerini" hedeflediğini, ancak "Teröristler İsveç'i asla yenemeyecekler, asla" diyerek, ülkenin buna izin vermeyeceğini belirtmişti.