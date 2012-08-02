Polis rozeti ve silahla lüks cipi durdurup alıp kaçtılar

Üsküdar’da, kendilerini polis olarak tanıtan 2 kişi araçlarıyla takip ettikleri seyir halindeki lüks cipi ellerindeki telsizi göstererek zorla durdurdu. İşadamı Tolga Erşan’dan aracın evraklarını alan 2 kişi, “Aracı bağlayacağız” dedikten sonra lüks cipi alıp kaçtı.

Vatan gazetesinin haberine göre, otomobiliyle Boğaziçi Köprüsü’nden Avrupa’dan Anadolu yakasına geçen işadamı Tolga Erşan‘ı Acıbadem sapağını geçtikten sonra üzerlerinde polis yeleği ve şapkası olan 2 kişi aracı sıkıştırarak durdurmaya çalıştı.

Tolga Erşan olayı şöyle anlattı:

“Kadıköy Hasanpaşa yönüne devam ederken araç aniden önüme kırarak beni durdurdu. “Niye durmuyorsun?” diye bağırıp benden aracın evraklarını istedi. Ben de siz kimsiniz diye çıkışınca, üzerlerindeki kıyafeti göstererek bu kıyafetler yeterli değil mi’ dedi. Ben kimliğinizi görmek istiyorum diye diretince, bu kez de belindeki tabancayı göstererek ‘Bu yeterli oldu mu’ dedi. Daha fazla tatsızlık olmasın diye evrakları kendilerine verdim.”

Arkasından güldüler

“Evraklarımı alarak kendi araçlarına incelemeye gittiler” diyen Tolga Erşan, “Cüzdanından polis kimliğini gösteren şahıslardan biri, ‘Aracının aranması var’ diyerek araçtan inmemi istedi. Silah zoruyla beni aşağıya indirip aracı aramaya başladı. Daha sonra, ‘Aracı bağlayacağız’ diyerek şahıslardan biri 150 bin lira değerindeki 34 GGL 96 plakalı aracımın direksiyonuna geçti. ‘Sen yan koltuğa geç’ diyerek beni de yanlarında götürmek istediler. Ben de ‘Ancak aracımı bağlarsınız, beni bağlayamazsınız dedim’ diye konuştu.

“Otomobilimin gazına basan polis kıyafetli kişi gülerek uzaklaştı. Geldikleri araca binen diğer kişi de 34 GZ 5059 plakalı araca binerek arkadaşının peşinden gitti” diye sözlerine devam eden Erşan, “Aracı bulamayacağımızı anlayarak araçtan inip bir taksiyle polis merkezine gidip şikayetçi oldum. Araç sorgusunda aynı plakalı, aynı model aracın bir ilaç firmasına kiralandığı ortaya çıktı” dedi.