Polis, Reyhanlı’da MİT’in yaptığı ihbarı görmemiş!

Reyhanlı patlamasına ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı dava dosyasına çarpıcı bir ifade girdi. Eski Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürü Murat Berk, patlamadan 2 gün önce Hatay İl Emniyet Müdürlüğü’nden arandığını belirterek, “Reyhanlı’daki bütün araçlar ile ilgili tespit çalışması yaptık. Talimat sadece çalışma yapılması, herhangi müdahale edilmemesi yönündeydi” dedi. Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, MİT’in patlamada kullanılacak arabaların plakası ve rengini bile Emniyet’e bildirdiği anlaşıldı. İddianamede, Murat Berk’in MİT ihbarını patlamadan sonra gördüğü belirtildi.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013’te meydana gelen patlamada 52 kişi hayatını kaybetmiş, 222 kişi de yaralanmıştı. Patlamaya ilişkin 33 sanık hakkında Ankara 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkeme, devam eden yargılama sırasında olayda kusuru bulunduğu iddiasıyla kamu görevlileri hakkında ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan açılan davanın dosyasını istedi. Hatay Asliye Ceza Mahkemesi’nde gönderilen davanın dosyasında ise ilginç bilgiler yer aldı.

4 polise dava

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, olayda kusuru bulunduğu iddiasıyla aralarında eski Hatay İl Emniyet Müdürü Ragıp Kılıç, eski Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürü Murat Berk’in de bulunduğu 4 kişi hakkında dava açtı. İddianamede, patlamadan iki gün önce 9 Mayıs 2013 günü, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü’ne bombalı saldırıya ilişkin ihbarlar geldiği, Hatay Merkez ve Reyhanlı ilçesinde ‘araçlar üzerinde uygulama yapıldığı’ belirtildi. İddianamede, “Eylemde kullanılan araç plakalarının MİT tarafından Hatay İl Emniyet Müdürlüğü’ne 10 Mayıs 2013 tarihinde saat 18.35 dolayında bildirilen plakalarla aynı olduğu ve bilgilerin doğruluğu tespit edilmiştir” denildi. İddianamede MİT’in yaptığı ihbarın Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürü Murat Berk tarafından patlamadan sonra görüldüğüne de dikkat çekilerek, “Bu ihbar aynı gün yani 10 Mayıs 2013 Cuma günü saat 20.20’de Pol-Net üzerinden merkez birimleri ile ilçe birimlere gönderilmiştir. Bu ihbara ilişkin yazının Reyhanlı ilçesinde Evrak Arşiv Büro Amirliği’nde (EBYS) sorumlu olarak görev yapan polis memuru Hakan Petek tarafından 11 Mayıs 2013 tarihinde 23.02’de paraf için İlçe Emniyet Müdürü Murat Berk’e sevk edildiği ancak patlamanın saat 13.23 sıralarında gerçekleştiği, yani belgenin patlamadan sonra görülmüştür” değerlendirmesi yapıldı.

'Müdahale etmeyin'

Davanın ilk duruşması 28 Nisan 2015 tarihinde Hatay 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya sadece eski Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürü Murat Berk katılarak savunma yaptı. Berk, hakkındaki suçlamayı kabul etmeyerek, “Meydana gelen olay ile ilgili 9 Mayıs 2013 tarihli EBYS evrakı ile yine İl Emniyet Müdürlüğü’nden gelen bir ihbar yazısıydı ve onunla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü bizzat beni arayarak uyardı, 100’lük transit tabir edilen araçlar ile ilgili Reyhanlı’da bulunan bütün araçlar ile ilgili biz tespit çalışması yaptık ve talimatta bize sadece bu konuda çalışma yapılması ancak herhangi bir şekilde müdahale edilmemesi yönündeydi” dedi. Davaya eylül ayında devam edilecek.