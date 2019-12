-POLİS POLİSLE TATİL YAPMAK İSTEMİYOR ANKARA (A.A) - 14.03.2011 - Tatile giden polislerin çoğunun Alanya bölgesindeki ultra her şey dahil otelleri tercih ettiği, ancak Ruslarla ve diğer emniyet mensuplarıyla tatil yapmak istemediği belirlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Bakım ve Yardım Sandığı'nın bir iştiraki olan Polsan Turizm, bir yılı aşkın süredir daha çok emniyet mensuplarına yurt içi ve yurt dışı uçak bileti, tatil rezervasyonları, araç kiralama, toplantılar gibi hizmetler sunuyor. Polsan Turizm, sandık üyelerine daha iyi hizmet verebilmek için emniyet mensuplarının tatil eğilimlerini belirledi. Polsan Turizm Genel Koordinatörü Nalan Ertap, Polis Bakım ve Yardım Sandığı'na üye olan, olmayan herkese hizmet verdiklerini belirterek, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir kurum olmaları nedeniyle turizmdeki bazı sıkıntıları tatilcilere unutturduklarını savundu. Turizm sektöründe fiyat olarak daha uygun firmaların bulunabileceğine dikkati çeken Ertap, şunları kaydetti: ''Polisler yaz tatili için daha çok Alanya ve Kemer'e gitmeyi tercih ediyor. Polislerin çoğu Rus turistin bulunmadığı yerlerde tatil yapmak istiyor. Polisler, polislerle de birlikte tatil yapmak istemiyorlar. Turizm taahhüt edilenlerle yaşananların farklı olduğu bir sektör. Bizi tercih edenlerin arasında emniyetin güvencesiyle tatile gitmek isteyenler de var. Emniyetin bize yüklediği misyonu yıkmamak adına dikkatli olmak zorundayız. Biz kurum olduğumuz için garanti ödemeli odalar alabiliyoruz otellerden. Hem oteller hem de diğer seyahat acenteleri bize güveniyor'' dedi. Emniyet mensupları arasında, tatillerin aile ziyareti olmaktan çıktığını bildiren Ertap, güvenlik güçlerinin ucuz ve çocuklarının eğlenebileceği yerlere gitmek istediğini kaydetti. -RUS DA OLMASIN EMNİYET MENSUBU DA- Polsan Turizm'de halkla ilişkiler uzman yardımcısı görevini yürüten Akkız Kalkan da kuruluşlarının ilk yılında 549 polisi ailesiyle tatile gönderdiklerini ifade ederek, Polsan Turizm ile tatile giden emniyet mensuplarının polis sandığından düşük faizli kredi kullanabileceğine dikkati çekti. Kalkan, ''Geçen yıl 102 tane ortağımız sandık kredisiyle tatile gitti. Sandığa üye olan ortağımız, tatile gidip geldikten sonra maaşından çok düşük miktarlarda tatil parası kesiliyor'' diye konuştu. Güvenlik güçlerinin daha çok polis kamplarına katıldığını anlatan Kalkan, polislerin Polsan Turizm ile tatile gitmeleri için anlaşmalı otel sayısını bu yıl 70'e çıkardıklarını, otellerin çoğunun da 5 yıldızlı olduğunu söyledi. Polsan Turizm aracılığı ile tatile giden polislerin, tatile az çıktıkları için her şeyin en iyisini istediğine dikkati çeken Kalkan, güvenlik güçlerinin tatil seçerken dikkat ettiği noktaları şöyle sıraladı: ''Polislerin çoğu Rusların olmadığı yerlerde tatil yapmak istiyor. Mesela 'Alanya'ya gideceğim' diyor ama 'Rus olmasın' istiyor. Alanya'da Rusların olmaması mümkün değil. Side'ye gitmek istiyor 'Alman olmasın' diyor. Polsan Turizm ile tatile çıkan polislerin hepsi 'Otelde kalan herkes polis mi?' diye soruyorlar. Hepsi 'Polisin en az gittiği yeri seçelim' diyorlar. Polisler polislerle birlikte tatil yapmak istemiyorlar. Karmaşık bir yapısı var emniyet mensubunun.'' Emniyet güçlerinin tatil konusunda cimri davranmadığını ifade eden Kalkan, denize mesafenin polisler için çok önemli olmadığını, onlar için en önemli şeyin yemekler olduğunu söyledi. Kalkan, emniyet mensuplarının Alanya bölgesindeki ultra her şey dahil otellere rağbet ettiğini kaydetti. -SANDIK KREDİSİYLE BALAYI- Tatile gitmek için Polsan Turizme başvuranlar arasında bekar bayan polisin olmadığına dikkati çeken Kalkan, en çok balayı satışı yaptıklarını bildirdi. Polis okulundan mezun olan ve hemen evlenen emniyet mensuplarının balayına giderken mutlaka Polsan Turizmi tercih ettiğini kaydeden Kalkan, '' Polsan Seyahat polis okullarında etkili. Satışlarımızın yüzde 30'unu balayına giden polis mensupları oluşturuyor. Genellikle 4 gece 5 günlük paketleri tercih ediyorlar'' dedi. Polilerin balayı için Polsan Turizmi seçmelerinin en önemli nedeninin ''sandık kredisi'' olduğunu belirten Kalkan, ''Sandıktan çektikleri parayla tatile gidiyorlar. Maaşından kesiliyor, kesildiğini belkide anlamıyorlar. O anlamda onları Polsan cezbediyordur. Polisler seyahat borçlanmasını sandığı üye oldukları ilk günden itibaren yapabilirler'' şeklinde konuştu. Kalkan bu yılki hedeflerinin 2 bin polis ailesini tatile göndermek olduğunu kaydetti.