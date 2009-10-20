Polis PKK'nın Paris merkezini bastı

Fransız polisi, başkent Paris'te terör örgütünün merkezini bastı. Paris'in 10. mahallesinde terör örgütünün merkezi olarak faaliyet gösteren "Ahmet Kaya Kültür Merkezini" basan polis, bazı evraklara el koydu ve bazı kişileri gözaltına aldı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Paris'e iki hafta önce yaptığı ziyaret sırasında görüştüğü Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, terörle mücadele konusunda Türkiye'ye tam destek verdiklerini belirterek, terör örgütünün Fransa topraklarındaki faaliyetlerini daha fazla kontrol altına alacakları sözünü vermişti.





Fransa Seven'i iade edecek mi?

Geçen yıl sahte pasaportla Ermenistan'a kaçmak isterken İtalya'da yakalanarak Fransa'ya iade edilen terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki "gizli kasası" olarak bilinen Nedim Seven'in, Türkiye'ye iadesiyle ilgili duruşma yarın Paris mahkemesinde yapılacak.

Nedim Seven ve diğer 7 terörist hakkında Fransa'da işledikleri suçlarla ilgili yargılamanın ise daha sonra başlaması bekleniyor. Fransa'da Haziran başından itibaren yakalanan terör örgütü mensubu sayısı 40'a ulaşırken, Türkiye, Paris'te tutuklanan terör örgütü üyelerinin iadesi için Fransa'ya resmen talepte bulunmuştu.





Zorla para toplayan 9 PKK'lı yakalandı

Fransız antiterör timleri, bu ülkede yaşayan Kürtlerden zorla para toplayan terör örgütü PKK mensubu 9 kişiyi yakaladı.

Le Luc ve Vidauban kentlerinde bulunan işyeri sahiplerinin şikayetlerini değerlendiren Fransız antiterör timleri, zanlıları takibe alarak geniş kapsamlı bir operasyon düzenledi.

Operasyonda Yasin K., Köksal D., Ahmet B., Refik D., Mahsun T., Hasan N., Nadir Ç., Sedat Z. ve Abdullah M. adlı terör örgütü mensupları gözaltına alındı.

Yakalanan PKK'lıların "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütüne mali destek sağlamaya yönelik olarak haraç almak" suçlarından mahkeme önüne çıkarılacakları bildirildi.

Teröristlerin evlerinde çok sayıda yasaklı örgütsel doküman ile haraç ve uyuşturucudan sağlandığı öne sürülen yüklü miktarda paranın ele geçirildiği kaydedildi.

PKK'nın finansman ve kadro teminine yönelik faaliyetlerini yakın takibe alan Fransız polisi, 1993 yılından itibaren Fransa'da faaliyetleri yasaklı olan terör örgütüne yönelik çok sayıda operasyon düzenledi.

Fransız antiterör polis ekiplerince başkent Paris'te gerçekleştirilen bir dizi operasyonda, aralarında bir derneğin başkanı D.Y'nin de bulunduğu 6 PKK'lı tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Geçen ay Paris Çocuk Mahkemesi, terör örgütü mensubu Bozan Mintaş hakkında, reşit olmadığı dönemde Fransa'da işlediği "terör" suçu nedeniyle "tutuklama emri" çıkartarak, 18 ay hapis cezası vermişti.