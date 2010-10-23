Polis otosuna masaj salonu kartviziti bırakılınca...

T24 - İstanbul Şişli'de bir polis otosunun ön camına bırakılan kartvizitteki adrese fuhuş operasyonu düzenlendi. Operasyonda 9'u kadın 12 kişi gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde park ettikleri otomobilin camında masaj salonu kartvizitini buldu.
Bunun üzerine harakete geçen polisler, kartvizit üzerindeki adrese gitti.
Polisin müşteri gibi girdiği masaj salonunda yapılan fuhuş pazarlığının ardından düğmeye basıldı.
Dışarıda bekleyen polis ekiplerinin yaptığı baskında 9'u kadın 12 kişiyi gözaltına aldı.
Sağlık kontrollerinin ardından emniyete getirilen kadınlar yüzlerini tişörtleriyle gizlemeye çalıştı.
Polisler, aynı masaj salonuna daha öncede baskın yaptıklarını söyledi.
Gözaltına alınan şahıslar yapılan sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.