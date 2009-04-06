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Yaşam

Polis otosuna ceza keyfi!

İngiltere'de hatalı park yapan polis otosuna trafik cezası kesen trafik memurlarının yüzündeki mutluluk ifadesi, objektiflere yansıdı.

06 Nisan 2009 03:00

İngiltere'de hatalı park yapan polis otosuna trafik cezası kesen trafik memurlarının yüzündeki mutluluk ifadesi, o sırada olay yerinden geçen bir gazetecinin objektiflerine yansıdı.

Başkent Londra'daki Scotland Yard ve Metropolitan Polisi Merkezi'nin bulunduğu caddedeki sarı çizgilerin üzerinde park halinde bırakılan resmi polis otosuna, hatalı park nedeniyle trafik ceza kesildi. Sürücülerin korkulu rüyası haline dönüşen trafik memurlarının, hatalı park eden polis otosuna cezai işlem uyguladıkları sırada yüzlerinde oluşan mutluluk ifadesi, görenleri şaşkına çevirdi. Bir bölge sakini, "Trafik memurları, polis otosuna ceza yazarken çok mutlu görünüyor, sürekli sırıtıyorlardı'' diye konuştu.

(DHA)

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