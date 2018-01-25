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Polis otomobili denize düştü: 1 polis kayıp, 1 polis yaralı

Nedim KOVAN/FATSA (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Fatsa ilçesinde devriye görevi yapan sivil polis otomobili, karla karışık yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak denize yuvarlandı

25 Ocak 2018 04:19

Nedim KOVAN/FATSA (Ordu), (DHA)- ORDU\'nun Fatsa ilçesinde devriye görevi yapan sivil polis otomobili, karla karışık yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak denize yuvarlandı. Olayda bir polis kaybolurken, bir polis ise kendi imkanları ile yaralı olarak kıyıya çıkmayı başardı.
Olay, saat 23.00 sıralarında Ordu\'nun Fatsa ilçesi sahilinde meydana geldi. Sahil yolunda devriye görevi yapan sivil polislerin bulunduğu ekip aracı, karla karışık yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini sağlayamadığı otomobil, denize yuvarlandı. Otomobilde bulunan polislerden biri kendi imkanları ile yaralı olarak kıyıya çıkmayı başarırken, diğer polis ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı polis sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Dalgalarla açığa sürüklenerek gözden kaybolan diğer polisin kurtarılması için bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Denize düşen otomobilin çıkarılması için de bölgeye vinç getirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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