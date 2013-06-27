T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Polis oteldeki kavgaya biber gazıyla müdahale etti

Muğla'da turistler arasında yaşanan kavgaya polis biber gazıyla müdahale etti

27 Haziran 2013 16:23

Muğla’nın Marmaris ilçesinde otelde gürültü yaptıkları ileri sürülen 7 Rus turist, diğer müşteriler ve otel personeliyle tartıştı. Olay yerine giden polis ekipleri, kavga edenlere biber gazıyla müdahale etti.

Marmaris ilçesinde 4’ü kadın 7 Rus turist, tatillerin son günü Barlar Sokağı’ndaki bir diskoda gece yarısına kadar eğlenip kaldıkları apart otele döndü.

Turistler, otelin sokağa bakan terasında oturup geceye burada devam etti. Gürültüden rahatsız olan diğer müşteriler durumu otel yetkililerine bildirdi.

Otel görevlilerinin uyarılarına rağmen turistlerin gürültüye devam etmesi üzerine çevredeki bina ve otellerden rahatsız olanlar da 155 Polis İmdat ihbar hattını arayıp, durumu bildirdi. Bunun üzerine otele gelen polis ekipleri, turistleri uyardı.

Polisin, otelden ayrılmasının ardından gürültüye devam eden Rus turistler ile otel görevlileri arasında itiş kakış başladı. Oteldeki diğer müşterilerin de karışmasıyla ortam bir anda savaş alanına döndü.

Kavgayı haber alarak otele dönen polis ekipleri, tekme ve yumruklarla birbirine giren iki grubu, biber gazıyla müdahale etti.

Kavganın ardından taraflar birbirinden şikayetçi olmayıp, odalarına çekildi.

Rus turistler, sabah otel görevlilerinden özür dileyip, ülkelerine dönmek üzere otelden ayrıldı.

 

ETİKETLER

polismuğlamarmarisbiber gazlı müdahalekavga

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24