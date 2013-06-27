Polis oteldeki kavgaya biber gazıyla müdahale etti

Muğla’nın Marmaris ilçesinde otelde gürültü yaptıkları ileri sürülen 7 Rus turist, diğer müşteriler ve otel personeliyle tartıştı. Olay yerine giden polis ekipleri, kavga edenlere biber gazıyla müdahale etti.

Marmaris ilçesinde 4’ü kadın 7 Rus turist, tatillerin son günü Barlar Sokağı’ndaki bir diskoda gece yarısına kadar eğlenip kaldıkları apart otele döndü.

Turistler, otelin sokağa bakan terasında oturup geceye burada devam etti. Gürültüden rahatsız olan diğer müşteriler durumu otel yetkililerine bildirdi.

Otel görevlilerinin uyarılarına rağmen turistlerin gürültüye devam etmesi üzerine çevredeki bina ve otellerden rahatsız olanlar da 155 Polis İmdat ihbar hattını arayıp, durumu bildirdi. Bunun üzerine otele gelen polis ekipleri, turistleri uyardı.

Polisin, otelden ayrılmasının ardından gürültüye devam eden Rus turistler ile otel görevlileri arasında itiş kakış başladı. Oteldeki diğer müşterilerin de karışmasıyla ortam bir anda savaş alanına döndü.

Kavgayı haber alarak otele dönen polis ekipleri, tekme ve yumruklarla birbirine giren iki grubu, biber gazıyla müdahale etti.

Kavganın ardından taraflar birbirinden şikayetçi olmayıp, odalarına çekildi.

Rus turistler, sabah otel görevlilerinden özür dileyip, ülkelerine dönmek üzere otelden ayrıldı.