Polis operasyonunda çalıntı, plakası aynı 3 otomobil ele geçirildi

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) İSTANBUL\'da düzenlenen bir otomobil hırsızlığı operasyonunda, plakaları aynı 3 otomobil ele geçirildi. Şebekenin çalınan araçları sahte geçici plaka takarak fiyatının altında sattığı ortaya çıktı. Otomobilleri alan 3 kişiye de çalıntı otomobil almak suçundan işlem yapıldı.

ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULDU İSVİÇRE\'DEN ÇALINTI ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Bakırköy, Sakızaağacı mahallesinde şüphe üzerine geçici plakalı lüks bir cipi durdurdu. Aracın belgelerinin sahte olduğundan şüphenilmesi üzerine başlatılan araştırmada cipin İsviçre\'den çalıntı olduğu ortaya çıktı. Lüks aracı kullanan kişi otomobili 344 bin liraya Aydın Ş.(49) \'dan aldığını söyleyerek \"Bana ÖTV borcu olduğunu bu nedenle ucuza verdiğini, geçici plaka ile istediğim gibi gezebileceğimi söyledi\" dedi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Oto hırsızlık Büro Amirliği ekpileri bu ifade üzerine Aydın Ş. ve olaya karışan Samet S.(35) yi gözaltına aldı. Ele geçirilen aracın 8 Nisan 2017\'de Hamzabeyli sınır kapısına yabancı uyruklu bir kişi tarafından getirildiği ve yurda sokulduğu tespit edildi. Polis olayla ilgili sürdürdüğü operasyonda biri yurt dışından çalınan 3 yabancı plakalı otomobil daha ele geçirdi. Bu araçlardan üçüne Aydın Ş., tarafından eş plaka takıldığı ve sahte belge düzenlendiği öğrenildi.

BULUNAN ARAÇLAR YURT DIŞINA GERİ GÖNDERİLECEK

Yetkililer olayla ilgili araştırmanın sürdüğünü aynı plakalı başka araçlarında olduğunun tespit edilerek soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü söyledi. Öte yandan poliste işlemleri süren Aydın Ş.\'nin üzerinden yüzde 90 özürlü olduğunu gösteren bir rapor çıktı. Ancak polisin özrünün nerede olduğunu tespit edemediği öğrenildi. Şüpheliler Aydın Ş ve Samet S. adliyeye gönderildi. Öte yandan lüks araçları Türkiye\'de satın alan 3 kişiyede çalıntı otomobil almak suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. Ele geçirilen otomobiller ise yurt dışında bulunan sahiplerine teslim edilecek.

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