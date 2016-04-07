Polis, operasyonda ‘teslim olan’ sevimli köpeği 'tutuklamadı'

Brezilya'nın Vargem Grande mahallesindeki uyuşturucu çetelerine polis ve ordu tarafından ortaklaşa operasyon düzenlendi. Yapılan baskında büyük miktarda kokain ve marihuananın yanı sıra silah ve mühimmat bulundu. Operasyonda bir köpek de ‘teslim oldu.’

Cumhuriyet’in haberine göre, polis sözcüsü Filippo Valdez, "İçerideki bir köpek baskın olunca havlamaya başladı. Ama sahiplerinin, polisin "Yere yatın' talimatına uyduğunu görünce köpek de koşarak onların yanına arasına yattı" dedi. Görüntüleri yorumlayan Brezilyalı köpek eğitmeni Barnie Rico, köpeğin yaptığı hareketin klasik bir teslimiyet göstergesi olduğunu söyledi.

Rico, "Çok zeki bir hayvan olduğu açık. Diğerlerinin teslim olduğunu görünce, onları taklit etmeye karar verdi" dedi. Brezilya basını, köpeğin "tutuklanmadığını" bildirdi.