'Polis önce eşini vurdu ardından intihar etti'

Antalya'da tartıştığı eşini beylik tabancasıyla vurduğu iddia edilen polis daha sonra aynı silahla intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Altınova Polis Merkezi'nde görevli polis memuru Ramazan Y, Muratpaşa ilçesi Ali Çetinkaya Caddesi 143 numaradaki evinde bilinmeyen bir nedenle eşi Ümmühan Y. ile tartışmaya başladı.

Yanında bulunan beylik tabancasıyla eşinin başına ateş eden Ramazan Y, daha sonra evden çıkarak apartmanın merdiven boşluğunda kendi başına ateş etti.

Silah seslerini duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri Ramazan Y'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan ve olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Anadolu Hastanesi'ne kaldırılan Ümmühan Y. ise müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çiftin 7 yaşındaki kız ile 17 yaşındaki erkek çocuğunun da olay sırasında evde bulunduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürü Cemil Tonbul da bilgi almak için olay yerine geldi.

Öte yandan, polis memuru Ramazan Y'nin yakınları olay yerinde bilgi almak için bekleyen basın mensuplarına tepki gösterdi. Fotoğraf ve görüntü alınmasını istemeyen polis memurunun yakınları elinde fotoğraf makinesi bulunan bir gazeteciyi darbetti. Olay, araya giren polisler tarafından büyümeden önlendi.