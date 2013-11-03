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Yaşam

Polis önce eşini sonra kendini vurdu

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir polis, önce eşini ardından kendisini vurdu. Ağır yaralanan çift, hastaneye kaldırıldı

03 Kasım 2013 01:44

Diyarbakır'da bir polis memuru, tartıştığı eşini silahla vurduktan sonra kendine ateş etti. Yaralı halde hastaneye kaldırılan çiftin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

İddiaya göre, Ergani TOKİ konutlarında oturan polis memuru O.B (32) ile eşi D.B arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Bu sırada polis memuru O.B, eşine ardından kendisine ateş etti. Silah sesi duyulan eve gelen polis ekipleri, çiftin yerde yaralı yattığını gördü.

Yaralı çift, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ergani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından polis memuru Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesine, eşi ise Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Sağlık durumu ağır olduğu bildirilen çiftin, 2 yaşında çocukları olduğu öğrenildi.

Ergani Kaymakamı Erdinç Yılmaz, olayla ilgili yaptığı değerlendirmede "Üzgünüz. Olayla ilgili soruşturma sürüyor" dedi.

 

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