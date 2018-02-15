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POLİS ÖLDÜRÜLEN ÇİFTİN 10 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUNU ARIYOR

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) Arnavutköy'de boğularak öldürülerek yol kenarına atılan cesetlerin, 1 buçuk aylık hamile olan Suriye uyruklu Nısrın Kırıdı ve Lübnanlı eşi Muhammet Kırıdı olduğu tespit edildi

15 Şubat 2018 21:34

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)
Arnavutköy\'de boğularak öldürülerek yol kenarına atılan cesetlerin, 1 buçuk aylık hamile olan Suriye uyruklu Nısrın Kırıdı ve Lübnanlı eşi Muhammet Kırıdı olduğu tespit edildi. Tekstil işi yapan çifti evlerinde gasp eden 2 Suriyeli uyruklu şahıs ise polis tarafından yakalandı. Polis ortada olmayan çiftin 10 yaşındaki çocuklarını bulmaya çalışıyor
Arnavutköy, Deliklikaya tren yolu mevkiinde önceki gün yol kenarında ağzı ve burnu koli bandıyla kapatılmış iki ceset bulunmuştu. Cesetlerin boğularak öldürüldüğü tespit edilmişti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada üzerlerinden kimlik çıkmayan cesetlerin kimlikleri tespit edildi. Cesetlerden kadın olanının Suriye uyruklu 1 buçuk aylık hamile olan Nısrın Kırıdı\'ya erkek cesedinin ise Lübnanlı eşi Muhamet Kırıdı\'ya ait olduğu belirlendi. Çiftin Türkiye\'de tekstil işiyle uğraştıkları öğrenildi.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Polis olayla ilgili yaptığı soruşturmada Kırıdı çiftinin, olayın olduğu gün Suriye uyruklu iki kişi tarafından evlerine kadar takip edilerek paralarının gasp edildiğini ardından öldürüldüğünü belirledi. Şüphelilerin polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

ÇOCUK ARANIYOR
Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenilirken çiftin kayıp olan 10 yaşındaki çocuklarının bulunması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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-Öldürülen çiftin fotoğrafı
ARŞİV
-Cesetlerin bulunduğu yer
-Polis ekiplerinin çalışmaları
-Cesetlerin kaldırılması


 

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