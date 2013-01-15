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Polis olarak tanıtıp sanatçı Ümit Sayın'ı dolandırdılar

Telefon dolandırıcıları tarafından dolandırılan Ümit Sayın, tuzağı gerçek polsiler arayınca anlayabildi

15 Ocak 2013 10:13

 

Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılar tarafından aranan Ümit Sayın, para aktarma talebini kabul etti. Para aktarımı sırasında telefonun sürekli meşgul kalması ise Ümit sayın'ın kız arkadaşını telaşlandırdı. Sayın'dan haber alamadığını belirten kız arkadaşının polise başvurusu üzerine dolandırıcılık ortaya çıktı.
hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre polisin şikayet üzerine başlattığı incelemede Sayın'ın cep telefonuyla ara vermeden 5 saatir görüştüğü belirlendi. Sayın'ın kontör dolandırıcıları tarafından arandığı ihtimal üzerine takip başladı.
Bankalarla irtibata geçen polis Sayın'ın hesaplarından parça parça olmak üzere 30 bin liranın havale edildiği görüldü. Bu havalelerden 11 bin liralık kısmına kimse parayı çekmeden bloke koyduruldu. Ancak 19 bin liranın havale edildiği hesaptan çekildiği tespit edildi.
Sayın cep telefonunu kapatmasının ardından gerçek polisler tarafındna arandğında dolandırıldığını öğrendi. Sayın, dolandırıcıların terör örgütünü ortadan kaldırmak için bir operasyon yaptıklarını bunun için daha sonradan örtülü ödenekten kendisine geri verilmek üzere bazı hesaplara para havalesi yapmalarını istediklerini söyledi.
Polis olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında bankaların güvenlik kameralarını incelemeye aldı. 19 bin lirayı çekmeye gelen kişilerin eşkallerini belirledi. Bu kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için soruşturma geniş çaplı sürdürülüyor.

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