Polis okulunun açılışında 7 dakika boyunca dua yapıldı

Erzurum Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) 2013-14 eğitim- öğretim dönemininin açılışında İl Müftüsü Hasan Çınar sahneye çıkarak yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledikten sonra dua etmeye başladı. Yaklaşık 7 dakika süren dua sonrası salonda bulunan yaklaşık bin kişi ellerini açarak 'amin' dedi.

Merkez Palandöken İlçesi'nde bulunan PMYO'nun eğitim-öğretim açılış törenine Vali Ahmet Altıparmak ile eşi Özden Altıparmak, Başsavcı Ramazan Apaçık, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hikmet Koçak, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Muammer Yaylalı, İl Emniyet Müdürü Halit Turgut Yıldız ile eşi Sevilay Yıldız, PMYO Müdürü Abdullah Şahin, Trafik Tescil Denetleme Şubesi Müdür Yardımcısı Senem Çınarbaş Akın, İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Taşkesenligil, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, akademisyen, sivil toplum Kuruluşlarının temsilcileri, emniyet müdür ve amirleri ile PMYO öğrencileri katıldı. Açılışta ilk olarak halk oyunları ekibiyle birlikte sahneye çıkan bir polis adayı tören kıyafetiyle zeybek gösterisi yaptı. Daha sonra da dadaşlar 'bar' oynadı.

7 dakikalık dua

PMYO öğrencileri 'Sağlıklı bir hayat için sigarayı çöpe at' kampanyası dahilinde sigarayı bıraktıklarını belirterek paketleri izleyenlerin önünde çöpe attılar. Silah takımı ve karete gösterisinin ardından sahneye İl Müftüsü Hasan Çınar çıktı. Müftü Çınar yaklaşık 7 dakika dua ederek yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. Çınar, dua ederken salonda bulunan yaklaşık bin kişi ellerini açarak 'Amin' dedi.

Okul müdüründen polislere nasihat

PMYO Müdürü Abdullah Şahin, öğrencilere verdiği nasihatta okulda zamanlarını boş geçirmemelerini, her fırsatı etkili değerlendirmeleri gerektiğini söyledi. Müdür Şahin, şöyle konuştu: "İçinden geldiğiniz milletinize kibir ve efendilikle bakarak değil, saygı ve tebessümle hizmet etmeyi öğreneceğiniz bir süre olarak değerlendiriniz. Kendinizi bedensel, zihinsel ve ruhsal bütünlük içinde yetiştirmezseniz zaman gelir bedensel yetersizlikten, bilgisizlik ve kişiliksizlikten dilinizin dermanı kesilir. Zaman gelir iradesizliğiniz yüzünden menfaatlerinizin, zevklerinizin esiri ve kurbanı olarak bir rüşvet çarkının veya mafyanın, fuhuş, çek- senet çetesinin maşası haline gelirsiniz. Önce onurunuzu, şerefinizi sonra mesleğinizi ailenizi dünyadaki herşeyinizi kaybedersiniz. Bu yüzden 'Hergün biraz daha iyiye' prensibiyle devamlı öğrenmeyi ve bedensel, zihinsel, ruhsal gelimişiminizi devam ettiriniz."