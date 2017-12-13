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Polis Okulu'nda mezuniyet coşkusu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA Kemal Serhadlı Polis Meslek Yüksek Okulu'nda 330 öğrenci, törenle diplomalarını aldı

13 Aralık 2017 16:01

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA Kemal Serhadlı Polis Meslek Yüksek Okulu\'nda 330 öğrenci, törenle diplomalarını aldı.
Mezuniyet törenine Adana Valisi, Mahmut Demirtaş, Polis Akademisi Başkan Yardımcısı 1\'inci Sınıf Emniyet Müdürü Doç. Dr. Ufuk Ayhan, Cumhuriye Başsavcısı Ali Yeldan İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve kent protokolü katıldı. 20\'inci dönem mezunlarının verildiği törende konuşan Vali Demirtaş, “Meslek hayatınızda durgunluğa asla yer vermemeli sürekli ilerlemelisiniz. Hiçbir illegal yapı ile ilginiz olmamalıdır. Tek bağlılığınız aziz milletimize ve yüce devletimize olmalıdır. Milletimiz ve devletimiz bize yeter. Her türlü nifak tohumunu söküp atmak hedefiniz olmalıdır. Demokrasiden, insan haklarından ve hukukun üstünlüğünden asla ayrılmayın” dedi.
Polis Akademisi Başkan Yardımcısı 1\'nci Sınıf Emniyet Müdürü Doç. Dr. Ufuk Ayhan ise \"Bugün toplam 6 bin 520 öğrencimiz mezun olmayı haketti. Sizler devletin ve milletin polisleri olarak seçildiniz. Vergi verenlerin parasıyla bu okullarda eğitim hakkına sahip oldunuz. Devlete ve millete hizmete etmek temeliniz olsun. Sadece bu devletin ve milletin hizmetkarı olun kimsenin olmayın” diye konuştu.
Konuşmaların ardından 20\'nci dönem birincisi Erdinç Küçük, yaş kütüğüne plaket çaktı. Okulu dereceyle bitiren ilk 3 öğrenciye protokol üyelerince diplomaları ve hediyeleri verildi. Program sonunda öğrenciler yemin edip aileleriyle sarıldı.

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