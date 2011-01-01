Polis okulunda dayak 3 yıl sonra ortaya çıktı

T24 - İzmir Rüştü Ünsal Polis Okulu'nda 3 yıl önce sabah eğitimi sırasında bir öğrencinin cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, bir komiser yardımcısı yoklamaya geç kalan bir öğrenciye şiddet uyguluyor.
İzmir Polis Okulu'nda 3 yıl önce komiser yardımcısının polis adayı gençlere attığı dayağın görüntüleri ortaya çıktı.
Rüştü Ünsal Polis Okulu'nda 3 yıl önce sabah eğitim çalışmasında öğrenciler yoklama için sıraya girerken eğitimci komiser yardımcısı, geç kalan 2 polis adayından birine vurmaya başlıyor.
Öğrenciler durumu açıklamaya çalışıyor ancak komiser yardımcısı öğrenciyi dövmeye devam ediyor.
İddiaya göre, öğrencilerin olayı cep telefonları ile olayı kaydettiğini fark eden okul yönetimi tüm telefonları topladı ve görüntüleri sildirdi.
Ancak bir polis adayı telefonlar toplanmadan görüntüyü bir yakınına mesaj olarak gönderdi. Görüntülerin basına yansıması üzerine de Rüştü Ünsal Polis Okulu yönetiminden bir açıklama geldi.
Okul yönetimi, öğrenciye şiddet uygulayan başkomiser yardımcısı hakkında idari soruşturma açıldığını ve soruşturma süresince açığa alındığını açıkladı.
Açıklamada, kısa bir süre sonra başka bir ile tayin edilen komiser yardımcısının başkomiserliğe terfi ettirildiği belirtildi.