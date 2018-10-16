Polis okulunda bir öğrenci komiser yardımcısının silahından çıkan kurşunla yaşamını yitirdi

Diyarbakır’da Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde eğitim sırasında bir öğrenci, silah dersinde bir komiser yardımcısının silahından çıkan kurşunun isabet etmesiyle ağır yaralandı. Başından yaralanan öğrenci, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bugün sabah saatlerinde Diyarbakır-Silvan yolu üzerinde bulunan Ali Gaffar Okkan Polis Merkezi’nde silah eğitim dersinde meydana geldi. İddiaya göre, komiser yardımcısı R.C.S.'nin silah eğitimi verdiği sırada tabanca ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun M.İ.'nin başına isabet etti. Yere yığılan M.İ. için ambulans çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk yardım sonrası M.İ., ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil servisine kaldırdı. M.İ., doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Komiser Yardımcısı R.C.S., ifadesi alınmak üzere gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)