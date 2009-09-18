Polis okulu sınavına suç duyurusu

Türkiye genelinde yapılan Polis Meslek Yüksek Okullarına giriş sınavında, ÖSYM tarafından hazırlanan soruların sınav öncesi çalınarak, bazı dershanelerde sınava girecek öğrencilere dağıtıldığı iddia edildi. Sınavdan önce arkadaşının çıkacağını söylediği 6 soruyu sınav günü karşısında gören 18 yaşındaki Erkan Kabakçı ve Mehmet Başbuğ Bursa Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.



Soruları ÖSYM tarafından hazırlanan ve geçen pazar günü yaklaşık 61 bin öğrencinin katıldığı Polis Meslek Yüksek Okulu Sınavı’nın sorularının çalındığı öne sürüldü. Sınava katılan öğrencilerden Erkan Kabakçı ve Mehmet Başbuğ Bursa Cumhuriyet Savcılığı’na başvurarak iddiayla ilgili suç duyurusunda bulundu. Sınava bir yıldır hazırladıklarını belirten Erkan Kabakçı ve Mehmet Başbuğ, haklarını sonuna kadar arayacaklarını kaydetti. Bu sınavın katılan tüm adaylar gibi kendileri için de çok önemli olduğuna dikkat çeken Erkan Kabakçı şunları söyledi:



“Sınava girmeden iki gün önce bir arkadaşım bana soruların çalındığını söyledi. Bu soruların bir cemaatin kontrolündeki dershanelere devam eden öğrencilere, sınav öncesinde yaptıkları bazı format değişikliği ile verildiğini söyledi. Bu arkadaşım bana da 4’ü genel kültür ikisi matematik olmak üzere 6 soru verdi ve bu soruların sınavda çıkacağını söyledi. Ben iddiaya fazla inanmadım. Sınav günü aynı soruları karşımda görünce şok oldum. Sınavdan sonra bu arkadaşımla tekrar irtibata geçtim. Aynı arkadaşım soru kitapçığının bazı sayfalarının fotoğraflarını bana sınavdan günler önce üzerinde tarih ve saat yazan e-mail ile gönderdi. Bu iletinin tarih ve saatinin değiştirilmesi mümkün değil. O zaman kazanamayacağım diye çok korktum. Sınav mide bulandırıyordu. Çareyi savcılığa suç duyurusunda bulunmakta buldum. Arkadaşımın gönderdiği e-mailleri, talep edilirse savcılığa vereceğim.”

Önceden verildiği iddia edilen sorular



Yüksek Okulu Sınavına katılan Erkan Kabakçı’nın, sınavdan önce kendisine iletildiğini öne sürdüğü bazı sorular.

-TÜSİAD Başkanı kimdir?

-Dünyayı sarsan domuz gribi hangi ülkede ortaya çıktı?

-Hadise Eurovision 2009’da kaçıncı oldu?

-2009 Akdeniz oyunları nerede düzenlendi?

-Cevapları ‘2 pi’ ve ‘sevgi’ olan 2 matematik sorusu