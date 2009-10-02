Polis Okulu Sınav soruları çalınmış

Polis Akademisi Meslek Yüksekokulları Giriş Sınavı sorularının çalındığıyla ilgili iddia doğru çıktı ve bazı soruların dışarı sızması nedeniyle sınavın iptal edildiği açıklandı.



ÖSYM Başkanı Yarımağan, yeni sınavın 1 Kasım’da yapılacağını ve polis okullarının bu yüzden geç açılacağını söyledi. Milliyet gazetesinin haberine göre, 50 bin kişiyi ilgilendiren söz konusu sınavın tekrarı, sadece ÖSYM’ye 1.5 milyon lira ek külfet getirecek. Öğrencilere getireceği mali külfet ve moral bozukluğu ise had safhada.



Yarımağan: Sızma oluyor



Başkan Yarımağan, ÖSYM’nin üzerindeki sınav yükünün her geçen gün arttığını, bu yüzden zaman zaman güvenlik zaafı yaşanma noktasına da gelindiğine dikkati çekerek “Çok yoğun istek var ama artık yeni sınavların sorumluluğunu almak istemiyoruz. Biz hocayız ve işimiz de sınav yapmak. Ama günlerdir hafiyelik yapıyoruz. Bu da bize zaman kaybettiriyor” dedi.



Dünyanın en güvenilir kurumlarına bile sızmaların olduğuna dikkati çeken Yarımağan “Ne kadar güvenlik önlemi alırsanız alın mutlaka sistemi delmeye çalışan birileri çıkıyor. Bir başka sınavda da cevap kartını değiştirmeye kalkanlar çıktı. Tespit ettik. Polise bildirdik” şeklinde konuştu.



ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan’ın iptale yönelik süreçle ilgili değerlendirmesi şöyle:

“13 Eylül 2009’da 09.30-11.30 saatleri arasında yapılan sınav sırasında saat 10.59’da ÖSMY’ye, sınav sorularının ele geçirildiğini ve KPSS deneme sınavı adı altında bazı dershaneler tarafından özel olarak seçilen öğrencilere iletildiği iddiası geldi. 12.59’da da elektronik posta ile ulaştırıldı.

Yapılan incelemeler sonucunda, KPSS Deneme Sınavı’nda yer alan 103 sorudan 88’inin, sınavda sorulan 120 sorudan 88’i ile büyük benzerlik gösterdiği saptandı. KPSS deneme sınavı sorularını hazırlayan kişiler, Polis Meslek Yüksek Okulu sorularını sınav gününden önce veya sınav sabahı ele geçirdikleri kanaatine varıldı.



Bu durum, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ve YÖK’e bildirildi. Bütün bu gelişmeler karşısında, ÖSYM Yürütme Kurulu tarafından 13 Eylül 2009 günü yapılan Polis Meslek Yüksek Okulu Sınavı’nın iptal edilmesine ve 1 Kasım 2009 günü 9.30-11.30 saatleri arasında sınavın yeniden yapılmasına karar verdi.”