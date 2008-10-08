Polis okulu servis aracına saldırı: 4 şehit

Diyarbakır'da polis servis aracına silahlı saldırı düzenlendi. Dört polis şehit oldu, 15 personel de yaralandı.

Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksekokulu'nda çalışan memurları taşıyan servis otobüsü Aziziye Mahallesi Seyrantepe mevkisinde kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silahlarla tarandı. Saldırıda dört polis şehit oldu, 15 personel yaralandı. Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre şehit polislerin kimlikleri şöyle:

Polis memurları Adem Seyfioğlu, Ramazan Tavşancı, Adem Kılıçarslan ve yardımcı şoför Vedat Ulu.

Yaralılar Diyarbakır'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken, bazı yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi. Saldırının gerçekleştiği bölgede patlamamış bir de el bombası bulundu.

Diyarbakır Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile İl Emniyet Müdürü Zeki Çatalkaya, olay yerine gelerek, incelemede bulunduktan sonra yaralıları hastanelerde ziyaret ettiler.



Güvenlik güçleri, saldırganların yakalanması için olay bölgesinde operasyon başlatırken, bölgedeki şüpheli kişi ve araçlar üzerinde de arama yapılıyor. Operasyona iki polis helikopteri de havadan destek veriyor.

Saldırganların olayda kullandığı tahmin edilen kırmızı renkli otomobil aranırken, saldırganlardan ikisinin eşkalinin belirlendiği öğrenildi.