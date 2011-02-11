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Polis öğrencileri çembere alarak dövdü!

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Öğrenci Kolektifi üyesi bir grup öğrenci harçları pretosto etti

11 Şubat 2011 02:00

T24 - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Öğrenci Kolektifi üyesi bir grup öğrenci, dün Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nun katıldığı Doğu Karadeniz Bölgesi Heyelan ve Taşkınları Sempozyumu sırasında rektörlük binası önünde, harç ücretlerini ve kayıtta alınan ‘zorunlu bağışları’ protesto etti. 

Polis öğrencileri çembere alarak dövdü! Video için tıklayınız...

KTU'de olaylı protesto 10.02.2011

Oturma eylemi düzenleyen 32 öğrenci, ellerinde taşıdıkları “AKP üniversiteden defol” pankartlarıyla, “Eroğlu üniversiteyi terket” sloganları atarak Kongre Merkezi’ne yürümek istedi. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:

KTU'de olaylı protesto 10.02.2011

Salona 100 metre kala polis engeliyle karşılaşan öğrenciler polisin yürüyüşü sonlandırma talebini reddetti. Çembere alınan öğrenciler ile Çevik Kuvvet arasında arbede çıktı. Yerlerde sürüklenen öğrenciler, gözaltına alındı. Yere yatırılan öğrencilerden bazılarının üzerine görevliler bastı. Bu arada sempozyumu takip etmek isteyen öğrenciler de Eroğlu’nun katıldığı oturuma alınmadı. Gösteriye katılan 32 öğrenci, ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest
bırakıldı.

KTU'de olaylı protesto 10.02.2011



 

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