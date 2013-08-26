Polisten kampa giden öğrencilerin ailelerine uyarı: Orası terör kampı



Özgür Eğitim Platformu’nun (ÖEP) "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sloganı ile Göztepe Özgürlük Parkı’nda bir haftadır sürdürdüğü öğrenci kampına Ankara’dan gelen 15 öğrencinin ailesi polis tarafından aranarak “uyarıldı”.

Özlem Güvemli'nin cumhuriyet.com.tr'de yayımlanan haberine göre polis, ailelere "çocuğunuz terör kampında gelin görüşelim" dedi. Polisin "terör örgütü" tanımlamasından rahatsız olan aileler çocuklarına güvendiklerini söyleyerek polis ile görüşmeye gitmedi. ÖEP de konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacak.

ÖEP, İzmir Seferihisar’da sekizinci kez yapmayı planladığı kampı Gezi eylemlerinin ardından İstanbul’a taşıma kararı almıştı. 20 Ağustos’ta başlayan "Öğrenci Komünü" etkinliği daha ilk gün zabıta ve polis tarafından çadır kurulmasına izin verilmeyerek engellenmek istenmişti. Çadırlarına el konulan öğrenciler parkta uyku tulumları ve battaniyeleri ile kalarak programlarına devam etti. İlk günden beri engellenmek istenen ve bugün sona eren kampa katılan gençlerin aileleri de polisin bu tavrından payına düşeni aldı. 15 kişinin ailesi tek tek aranarak “uyarıldı”. Aranan aileler arasında Cemre Akın’ın annesi Songül Akın da var. Songül Akın telefon sonrası çok gerildiklerini belirterek olayı şöyle anlattı:

"Perşembe günü eşim arandı. 'Emniyet’ten arıyoruz kızınızın nerede olduğunu biliyor musunuz’ diye sordular. Eşim de ‘Evet kızım bir öğrenci kampında’ dedi. Polis ‘Kampın ne içerikte olduğunu bilmiyorsunuz. Kızınız da bilmiyor. Terör örgütünün kampı orası’ diyerek bizimle görüşmek istedi. 'Emniyet’in önüne gelin biz sizi oradan alalım konuşalım’ dediler. Eşim 'İl dışındayım yarın geleyim' dedi. Ben de eşimle konuştum böyle bir şey olmadığını tüm ailelerin arandığını benzer şeylerin söylendiğini anlattım. Polis ertesi gün tekrar aradı. Eşim de ‘Çocuğumun nerede olduğunu biliyorum gelmeyeceğim’ dedi, ama polis gelmesi için epey ısrar etti."



Tedirgin olduk



Kızının nerede olduğunu bildiğini, bu konuda içinin gayet rahat olduğunu dile getiren Akın, polisin aramasından sonra tedirgin olduğunu söyledi. Akın, kendilerini arayan numarayı da Emniyet’e bildirip araştırılmasını isteyeceğini ifade etti.