T24 - Van'da polis, camiye kaçan göstericileri cemaatten ayırmak için ilginç bir yola başvurdu. Polis 'Öğle namazı kaç rekat?' sorusuna cevap veremeyenleri gözaltına aldı.



Van’da, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) bazı bağımsız milletvekili adaylarının adaylığını iptal etmesini protesto eden göstericilerin Hz. Ömer Camisi’ne saklandığı bilgisine ulaşan polis, camiden çıkan kişilerin kıyafetlerini ve ellerini kontrol etti. Polis, 10 kişiyi gözaltına aldı.



Aralarında BDP’nin desteklediği Hatip Dicle, Leyla Zana, Sabahat Tuncel ve Gültan Kışanak’ın da bulunduğu 12 bağımsız milletvekili adayının adaylığının YSK tarafından iptal edilmesine tepki gösteren grubun protestosu, kentin çeşitli noktalarında devam ediyor.



Kent merkezinde yoğun güvenlik önlemi alan ve olaylara karışan göstericilere müdahale eden polis ekipleri, bazı göstericilerin Beşyol mevkisindeki Hz. Ömer Camisi’nde saklandığı bilgisine ulaştı.



Bunun üzerine cami çevresinde güvenlik önlemi alan polis, camiden çıkan vatandaşların kıyafetlerini ve ellerini kontrol ederek, şüpheli gördüğü kişilere öğle namazının kaç rekat olduğunu sordu. Soruya yanlış cevap veren, gerek kıyafetlerinden gerekse ellerindeki izlerden olaylara karıştığı belirlenen 10 kişiyi gözaltına alan güvenlik güçleri, gösterilere karışan başka bir grubun da BDP’liler tarafından Ahmed-i Hani Parkı’nda kurulan "demokratik çözüm çadırı"nda gizlendiğini belirledi.



Çadırda bulunan Belediye Başkanı Bekir Kaya ile partililere çıkmaları yönünde uyarıda bulunan polis, uyarıya rağmen dışarı çıkmamaları üzerine biber gazıyla müdahale etti.



Bunun üzerine çadırdan çıkarak polise taşla saldıran bazı göstericiler gözaltına alındı. Çadırda çok sayıda molotofkokteyli, havai fişek ve örgütsel doküman ele geçirildi.



Emniyet yetkilileri, şu ana kadar olaylara karıştığı belirlenen 50’den fazla kişinin gözaltına alındığını, kent merkezinde kontrolü sağladıklarını ancak zaman zaman ara sokaklarda toplanan göstericilerin eylemlerine devam ettiğini bildirdi.







